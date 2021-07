Presentan a JJ Macías con el Getafe: "Chicharito es un referente"

El delantero mexicano JJ Macías fue presentado este día con el Getafe de España y aprovechó para relatar su carrera y admiración hacia Javier "Chicharito" Hernández.

Macías fue cedido por las Chivas hacia el Getafe con opción a compra al finalizar el torneo, por lo que tiene un gran compromiso frente al club español.

El joven chivista comenzará una nueva etapa en su carrera futbolística, misma que espera tener resultados como su compatriota Javier Hernández, de quien dijo sentir una gran admiración.

En la presentación de Macías, la prensa aprovechó para cuestionarlo sobre sus ideales dentro del fútbol, indicando que en el caso de él, su trabajo en la cancha hablará, pero que siente una gran admiración por el Chicharito.

José Juan Macías recalcó de igual manera la confianza que le dio su nuevo técnico, Míchel, antes de firmar por el club azulón.

Sobre su baja del Tri Olímpico, Macías respondió:

En la conferencia de prensa también le cuestionaron sobre su baja de la selección olímpica y la falta que hará en Tokio 2020.

"No iba llegar a tiempo. Fui sincero con el seleccionador y lo entendió. Quería recuperarme, estoy muy bien y mañana poco a poco me empiezo a incorporar con el equipo. Pero ya estoy bien. Me da igual lo que digan los medios en mi país. Lo he recalcado en todas partes. Lo que se diga no es de mi incumbencia. Yo sé lo que ha pasado y los que me rodean también", comentó.