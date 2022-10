Prensa extranjera critica a ‘Checo’ Pérez por el GP de Estados Unidos

Durante este domingo, el piloto mexicano ‘Checo’ Pérez tuvo un buen desempeño, a pesar de los desajustes en su auto, que le permitió quedar en un cuarto lugar, aunque no haya podido subir al podio en el Gran Premio de Estados Unidos, pero la prensa extranjera ya lo volvió a criticar.

Antes de su victoria en Singapur, medios ingleses hablaban tajantemente sobre que Red Bull había cometido un error al contratar al nacido en Jalisco para ser su segundo piloto, pues no estaba al nivel de la competencia del equipo.

Sin embargo, luego del primer lugar que obtuvo en Singapur, y el posterior podio en Japón, varios medios fueron los que guardaron sus críticas por unos días y se enfocaron en otros temas, pero ahora con su cuarto lugar en Estados Unidos regresaron al ataque.

A pesar de esto, hubo quienes sí reconocieron que el trabajo del mexicano se vio diezmado debido a la ruptura en su alerón delantero, pero en La Verdad Noticias te mostramos lo que dijeron algunos medios sobre Sergio.

Medios extranjeros califican a ‘Checo’ Pérez

Checo recibió nuevas críticas

Planet F1: “El contacto tempranero con Valtteri Bottas dejó a Pérez sin un endplate del alerón delantero, pero no es que se haya notado dado su impresionante ritmo. Rápidamente, subió del noveno al cuarto lugar, aunque se habrá sentido decepcionado por no haber terminado en el podio. ¿Podrá llegar su gran oportunidad de conseguir una tercera victoria de la temporada en casa el próximo fin de semana? Podría ser”.

Motorbox: “Una remontada menor para el mexicano, que mostró demasiado entusiasmo al comienzo de la carrera después de sufrir un incidente con Bottas, lo cual dañó su alerón delantero. Salió noveno, pero se quedó en la antesala del podio pese a tener un monoplaza superior al de sus rivales”.

The Race: “Una penalización de cinco lugares en la parrilla por cambiar de motor dejó a Pérez con trabajo por hacer. De hecho, no le tomó mucho tiempo superar a los pilotos de la zona media, pese a sufrir un contacto con Bottas en el primer giro. Tras escapar de una bandera negra y naranja cuando su endplate salió volando, llegó al tercer lugar después de pasar a Russell, pero no pudo mantener a Leclerc atrás”.

‘Checo’ Pérez se prepara con Red Bull para México

Llega a México para ganar

Esta semana dará inicio todo el proceso para llegar al viernes y que comience el Gran Premio de México, donde sin duda el mexicano está llamado a ser el piloto más importante de todo el día, pues correrá en casa.

Checo Pérez deberá estar preparado para todas las situaciones que vendrán y poder superar a todos en la parrilla, pues la afición le pide que gane en Ciudad de México para darle la alegría a todos los fans que van a verlo.

