Premier league: ¡Sin ayuda del Chicharito! West Ham se aleja del descenso

El encuentro son buenas noticias para los Hammers, pero problamente para Javier "Chicharito" Hernández no, ya que no fue convocado para el partido. No se conoce del todo el motivo de la ausencia del mexicano, no se descarta la opción de que sea para darle descanso después de la fecha FIFA.

La victoria del West Ham 3-0 sobre el Southampton fue importante y sus aficionados lo celebran, son tres puntos que valen oro, los cuales permiten que los Hammers se alejen del descenso, una lucha que sobrelleva desde que empezó la campaña.

Gracias al triunfo el club, donde juega el delantero tapatío, Javier Hernández, alcanzó los 33 puntos, dejando en problemas al equipo rojiblanco porque se queda en la posición número 18 de la clasificación.

El West Ham no tuvo complicaciones en ningún momento y se dio el lujo de finiquitar el encuentro desde el primer tiempo. Con un tanto de Joao Mario y un doblete de Marko Arnatuovic, el equipo local consiguió la victoria, frente a un equipo que luchó pero no tuvo contundencia en la ofensiva.

Con este triunfo los Hammers rompieron una racha de tres partidos con derrota, quedando mejor posicionados y alejándose de los equipos involucrados en el descenso.

Resumen del partido

Los Hammers jugaron respetando su estilo de juego de siempre, bien parados atrás, esperando el contragolpe. Mark Noble recuperó la pelota en defensa. Cheikhou Kouyaté corrió por la banda derecha, brindando un servicio a Joao Mario quien definió de buena manera para abrir el marcador al minuto 13. Fue el primer gol del portugués en seis encuentros desde que fue contratado por el West Ham en el pasado mercado.

El 2-0 llegó después de otra pérdida de balón en defensa por el Southampton, Arnautovic utilizó la cabeza pero el arquero Alex McCarthy respondió bien, pero el rechace favoreció al delantero por lo que en la segunda oportunidad ya no falló.

Para la tercera anotación y convertir el marcador en goliza llegó Arnautovic, aprovechando un extraordinario servicio de Masuaku.