Premier League: Revelan precio que pagan los niños para aparecer con los futbolistas

Varios equipos de la Premier League fueron duramente criticados luego de que el Daily Telegraph, sacó a la luz pública el monto que deben pagar los niños, o sus padres, para ingresar al campo de juego junto a los jugadores justo antes de arrancar los encuentros.

Los niños tienen que pagar por una sonrisa

Los aficionados están indignados

El hecho ha causado gran indignación pues se supone que esta acción se realiza como un acto de solidaridad con los pequeños aficionados, sin embargo, actualmente diversos clubes de la Liga Inglesa lo hacen con fines de lucro.

El West Ham es el plantel que más cobra por sacarle una sonrisa a los niños, 700 libras (907 dólares) en partidos de categoría A. Además, garantiza tres plazas gratuitas, que se otorgan por sorteo. Entre los más costosos también figura el Everton, con un precio de 599 libras (776 dólares), los cuales presuntamente son para acciones de caridad.

El Aston Vila cobra un total de 500 libras (648 dólares), el Norwich cobra 500 libras para estar junto al capitán, y 379 (491 dólares) con el resto de los futbolistas. Por su parte, el Tottenham tiene un costo de 485 libras (628 dólares). Mientras que el Wolves cobra 450 libras (582 dólares), pero también se pueden conseguir lugares por 320 libras (414 dólares) para partidos menos importantes.

Los jugadores se prestan a estos actos

La lista sigue con Crystal Palace, y en su caso cuesta 375 libras (485 dólares), pero el precio baja considerablemente si el menor trae su propio conjunto deportivo, hasta las 100 libras (129 dólares). A su vez, los hinchas del Sheffield United abonan 360 libras (466 dólares) para los partidos más importantes, aunque también se pueden conseguir lugares junto al equipo por 300 libras (385 dólares).

Los pequeños sólo quieren una foto con sus ídolos

Cabe resaltar que no todos los equipos ponen precio a la alegría de los niños, ya que los clubes más importantes de Inglaterra como el Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, New Castle y el Southampton, no cobran nada por permitir que los pequeños salgan al campo con los jugadores.

No todos los clubes hacen este acto

