Premier League: Prohíben a fanáticos del Liverpool reunirse afuera de Anfield

Jordan Henderson recibirá el título de la Premier League en una ceremonia especial en Anfield después del último partido en casa del Liverpool contra el Chelsea. El club y las autoridades locales están ansiosos por evitar que se repitan las escenas que recibieron la confirmación del Liverpool como el 25 de junio, cuando miles de personas acudieron a Anfield para celebrar el campeonato y la policía se vio obligada a cerrar las carreteras alrededor del estadio.

Los disturbios graves en el centro de la ciudad el viernes por la noche resultaron en 20 arrestos. La conferencia de prensa de Jürgen Klopp previa al partido del martes fue inaugurada por el jefe de policía, Andy Cooke, quien pidió a los partidarios que se adhieran a las medidas de distanciamiento social mientras observan la ceremonia y advirtió que habrá consecuencias para aquellos que no cumplan las reglas.

Cooke dijo: "Tendremos una operación policial completa en el terreno y las áreas circundantes mañana por la noche y mis oficiales tomarán medidas si las personas no cumplen con las regulaciones de distanciamiento social y potencialmente ponen en riesgo a otros miembros del público".

“Tanto el club como el ayuntamiento han dicho que habrá una celebración cuando sea seguro hacerlo. Entendemos el deseo de celebrar y mostrarle al equipo nuestro agradecimiento y tener una fiesta masiva, pero ahora no es el momento para celebrarlo. Hemos esperado 30 años, por lo que unos pocos meses más no es demasiado pedir.

"Demasiadas personas ya han perdido la vida, así que trabajemos juntos para mantener a salvo a nuestras familias, amigos y vecinos. Escuche a Liverpool FC, escuche al Sr. Klopp y a los jugadores, y confíe en ellos cuando digan que llegará la celebración. Ese día realmente no es mañana ".

Fanáticos del Liverpool tendrán que tener paciencia

Klopp afirmó puso como ejemplo las celebraciones que siguieron al ascenso de Leeds a la Premier League el fin de semana, cuando un oficial de policía resultó gravemente herido y se estima que 7,000 fanáticos se reunieron en el centro de la ciudad, debían evitarse en Liverpool el miércoles.

El entrenador del Liverpool dijo: "Entiendo que es una situación difícil. La gente probablemente dirá ahora después de lo que sucedió con Leeds, que también fue un gran éxito y les felicito, pero ves las imágenes y piensas: 'Wow, eso es extraño'. No quieres decir que es completamente mal pero está mal. No podemos excusar una cosa equivocada con otra equivocada, diciendo: "Pero lo hicieron, así que lo haremos". No es así como podemos hacerlo.

"La situación es realmente diferente a todas las situaciones que hemos enfrentado, más atrás que en los últimos 30 años, y puedo prometer que tendremos la fiesta que todos merecen en el momento apropiado, pero solo podemos hacerlo si todos se comportan adecuadamente”, concluyó el entrenador.