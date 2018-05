Premier League: "No creo que Sergio Aguero se vaya del Manchester City", Pep Guardiola

Pep Guardiola, el director técnico del Manchester City, quiere que Sergio Aguero permanezca en el club y, por tal razón, envió un mensaje al atacante argentino diciéndole que puede quedarse en el club el tiempo que desee.

"Espero que no pase. Mi deseo es que no pase, pero no lo sé", aseguró Guardiola sobre el supuesto fichaje por el Atlético.