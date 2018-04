Premier League: Los equipos en Inglaterra en contra del VAR.

Mientras en España piden a gritos la implementación del video arbitraje en Inglaterra los equipos de la Premier League no quieren que el VAR (Asistente Arbitral de Video) llegue a corregir las planas de los árbitros en los partidos de la Premier.

Pese a que las polémicas arbitrales ocurren en todas partes del mundo y que la Premier League no es la excepción, los representantes de los 20 conjuntos que forman parte de la liga en Inglaterra se han reunido para posponer por lo menos una campaña más el uso del VAR (Video Arbitral de Video).

A pesar de que cada vez es algo que podrá ayudar a evitar los errores arbitrales, en la Premier League insisten que por ahora no van a implementar el VAR en los partidos.

Premier League aplaza el uso del VAR.

Premier League se rehúsa a implementar el VAR

El argumento para no implementar el VAR en la Premier League fue que aún no queda clara la forma en la que se deberá comunicar y el tiempo que tardará alguna decisión (fue penal o no, fue gol o se lo inventó el árbitro) y se esperan más experimentos en otras competencias, incluidos los torneos de copas británicas, como la FA Cup y la Copa de la liga (Carabao Cup), pero no en la Premier League.

“La decisión llega después de haber debatido sobre el progreso de las pruebas realizadas en el futbol inglés y de lo aprendido en las otras muchas competiciones en las que se emplea. La Premier League pedirá también que el VAR sea usado más ampliamente en partidos de la FA Cup y de la Carabao Cup en la temporada 2018-2019”, informó la Premier League en un comunicado.

VAR tendrá que esperar para llegar a la Premier League.

“Los clubes están muy agradecidos por los avances llevados a cabo por Mike Riley, director del colegio de árbitros inglés (PGMOL), y su equipo. Las pruebas se seguirán realizando durante la campaña 2018/2019 para seguir mejorando el sistema, sobre todo la comunicación dentro del estadio y para los que están siguiendo los partidos desde sus casas”, añadió.