Premier League: Jürgen Klopp lamenta perdón al ManCity en la Champions

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, arremetió contra la decisión otorgada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que levantó la sanción de la UEFA contra el Manchester City al aseverar que no fue un buen día para el fútbol.

Manchester City fue absuelto por el TAS

El TAS concluyó, después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló “fondos de capital” como “ingresos de patrocinadores”, pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. La sanción que le quitaron fue la de dos años sin competir en torneos de Europa y sólo lo castigaron con 10.000 euros por no acceder a cooperar en la investigación.

Jürgen Klopp

Klopp lamentó la absolución del TAS

“Sinceramente no creo que ayer fuera un buen día para el fútbol”, fueron las palabras de Klopp este martes y agregó: “Creo que el fair play financiero (FFP) es una buena idea, porque está ahí para proteger a los equipos y proteger a la competición. Esa era la idea en un principio, que nadie gastase de más”.

Jürgen Klopp lamentó la situación

Al mismo tiempo, el técnico del Liverpool señaló que no depende de él juzgar: “Pero creo que debería seguirse el FFP, que debe permanecer, es un tipo de fronteras a las que puedes ir, pero no superarlas, y eso es bueno para el fútbol. Si no se hace así las personas o países más ricos pueden hacer lo que quieran”.

Klopp criticó seriamente a la UEFA

Por otro lado, en la misma rueda de prensa, confirmó que, si no se cumple el FFP, “hará que la competencia sea realmente difícil y creo que eso conduciría automáticamente a una especie de Superliga mundial con unos 10 clubs y todo dependería de quiénes fueran sus dueños y no de los nombres de los clubs, tiene sentido tener estas reglas del FFP”.