Premier League: Chelsea recuerda el día que un niño se burló de Gerrard (VIDEO)

El conjunto del Chelsea recordó a través de redes sociales la clásica broma realizada por un pequeño aficionado de los Blues en el año 2007, a la estrella del Liverpool en esos momentos Steven Gerrard previo a un juego entre ambos conjuntos.

Steven Gerrard

Steven Gerrard fue víctima de un niño

El divertido incidente se registró durante la previa de un clásico entre el Chelsea y Liverpool, los jugadores se encontraban en el túnel para salir a la cancha mientras los niños ven a sus ídolos y de manera inmediata tratan de saludarlos, sin embargo, hubo un pequeño que se atrevió a burlarse del gran “Stevie G”.

Steven Gerrard fue sorprendido por un niño

El video que se hizo viral y surgió cuando un pequeño fanático del equipo del Chelsea le dio la mano a Steven Gerrard para saludarlo, pero justo al momento que el ex capitán del Liverpool y actual director técnico, observa al niño y decide regresar para saludarlo, pero finalmente el niño le termina jugando una broma al ex seleccionado nacional y ex jugador de la Premier League.

Steve G fue el eterno capitán del Liverpool

Luego del cómico momento, Gerrard se ríe y termina dándole una palmadita en el rostro al niño ante la mirada de varios compañeros y rivales como John Terry capitán del Chelsea. Cabe recordar que ambos equipos son de los más importantes del Reino Unido y existe una gran rivalidad entre ellos.