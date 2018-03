Potro Gutiérrez, una era fugaz

La era “Potro Gutiérrez” como entrenador del Atlante fue fugaz pero con estragos que podrían dejar secuelas para futuros torneo. Joshua Buenfil/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Fue el 6 de junio de 2017 cuando la directiva encabezada por Luis Cámara Patrón decidió darle las riendas del Potro a otro “Potro”, y como “perro no come perro”, los resultados no fueron los óptimos para la escuadra azulgrana, y la peor noticia es que aún no acaba el torneo. El pasado 22 de octubre a las 23 horas, se anunció el cese de Raúl al frente de los “equinos”, dando paso al director deportivo, Eduardo Rergis, como nuevo estratega. Penosa la situación de los Potros de Hierro del Atlante, es el equipo de mayor historia en la Liga de Ascenso pero eso no impide estar en el sótano y solo haber ganado hasta el momento tres de 12 partidos en disputa, sino también han perdido a su técnico para lo que resta de la campaña. “tuvimos desatenciones en el último partido y eso es el reflejo de lo que nos ha sucedido toda la campaña, creo que siempre propusimos e hicimos buenos juegos pero pasaron esas desatenciones que cuestan derrotas dolorosas y vergonzosas”, dijo Gutiérrez al término de su último partido como mandamás. Pese a lo antes señalado, Atlante aún podría calificar a la Liguilla si logra la hazaña de ganar los cinco partidos que le restan, es decir 15 puntos en disputa. Pero teniendo como antecedente lo realizado, da a pensar que el panorama podría ser peor. Atlante cuenta con 11 unidades, tan solo un punto más que el Estado de México, para representar la penúltima posición. Además son la tercera defensiva más goleada con 17 tantos admitidos.

Datos

Debutó en 1989 con Atlante.

Sufrió el descenso en la campaña 89-90.

Logró el ascenso en la temporada 90-91.

Consigue el campeonato de la campaña 92-93 con el Atlante.

Jugó para América y León.

Campeón como técnico con la Selección Mexicana sub 17 en el 2011.