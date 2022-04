Posponen el amistoso Tigres vs Bayern Munich

El amistoso que se planeaba para verano entre Tigres vs Bayern Munich no se realizará este año, esto luego de que ambas partes acordaron no realizarlo debido al calendario reducido por el Mundial de Qatar 2022.

El medio deportivo, ‘Mediotiempo’ dijo que fuentes al interior del club Tigres, le confirmaron que siempre no se realizará en julio, dado que el calendario por la Copa del Mundo reduce el calendario para hacerlo posible en 2022, por lo que se estará platicando para reagendarlo.

Pero la realidad es que no hay ni siquiera una fecha tentativa para realizar el amistoso entre el Munich y el club Tigres, que ya se enfrentaron.

Tigres vs Bayern Munich

Tigres no podrá tener aún su revancha contra el Bayern Munich.

En el conjunto de la UANL espera que el amistoso ocurra en 2023, como parte de la buena relación que hay entre ambos clubes luego de la participación en el Mundial de Clubes de 2020 celebrado en 2021.

Y es que muchos esperaban que el club auriazul pudiera dar la revancha con el amistoso, Tigres y Bayern, algo que al parecer está por no ocurrir

Encuentros entre Bayern y el club auriazul

Cancelado el encuentro, esperan ocurra en 2023.

Sin embargo, pese a que el amistoso está muy lejos de ocurrir, lo que sí pasará será la Youth Cup FC Bayern Munich, que tiene como una de la sede la ciudad de Monterrey, donde Tigres patrocinará un equipo para competir como lo hizo en 2021.

Las pláticas las llevaron a cabo desde el año pasado, luego de las intervenciones que tuvieron los clubes en el Mundial de Clubes, y aunque la comitiva del cuadro bávaro acudió a ver la logística del encuentro, no se dará y se tendrá que esperar para saber si el encuentro entre Tigres vs Bayern Munich ocurrirá.

