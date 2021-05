La tabla de posiciones de la NFL está determinadas por la relación entre juegos ganados y perdidos de cada uno de los 32 equipos en las dos conferencias de la liga, así como otros criterios como la cantidad de puntos anotados y las estadísticas de los demás equipos.

En el sistema de clasificación de la liga de fútbol americano, los equipos están repartidos en dos conferencias de dos divisiones cada una. No existen dos calendarios iguales, pues este se define a través de una fórmula preestablecida temporada con temporada.

La Verdad Noticias te presenta los standings de la NFL durante la última temporada ¿En qué lugar quedó tu equipo favorito?

Posiciones NFL Playoffs 2021

Posiciones de la NFL rumbo al playoff 2021.

El playoff 2021 de la NFL se jugó del 9 de enero al 7 de febrero, cuando se jugó el Super Bowl LV. Los campeones de la temporada anterior, los Kansas City Chiefs, llegaron como favoritos a la postemporada luego de terminar con el mejor récord de la Conferencia Americana, con 14 ganados y 2 perdidos.

Debajo de ellos estuvieron los Bills, con 13 ganados y 3 perdidos, superando por un partido a los Steelers, que ganaron 12 partidos y perdieron 4. Titans, Ravens, Browns y Colts empataron con 11 victorias y 5 derrotas cada uno.

Así terminaron clasificados los 7 equipos de la Conferencia Americana.

La ronda divisional de la AFC se jugó así:

Bills vs Colts

Titans vs Ravens

Steelers vs Browns

Mientras que los Chiefs, al ser el mejor campeón de la conferencia, descansaron la primera semana de la postemporada, para unirse después en el enfrentamiento contra los Browns.

Ravens y Bills se jugaron el pase a la final, siendo los primeros quienes obtuvieron el derecho de competir en el último partido por la corona de la AFC, en el que salieron victoriosos los Chiefs por marcador de 22-17.

En cuanto a la Conferencia Nacional, los Packers quedaron en primer lugar rumbo al playoff. La ronda de comodines se jugó entre Seahawks vs Rams, Washington vs Buccaneers y Saints vs Bears.

Posiciones de la Conferencia Nacional rumbo al Playoff.

La Ronda Divisional se jugó:

Rams vs Packers

Buccaneers vs Saints

Los Packers superaron a los Rams 18-32, mientras que los Buccaneers vencieron 30-20 a los Saints, con lo que quedó definida la final de la NFC. Los dos mejores equipos se jugaron el campeonato de la Conferencia el 24 de enero, con triunfo de los Buccaneers 31-26.

Llegado el ansiado día del Super Bowl LV, los Kansas City Chiefs no pudieron controlar el ataque de los Buccaneers, que se impusieron 31-9 para quedarse con el trofeo Vince Lombardi de la temporada 2020-2021.

Posiciones NFL Conferencia Nacional

Posiciones de la Conferencia Nacional rumbo al Playoff

Según las posiciones de la NFL para la temporada 2020-201, los Green Bay Packers terminaron como líderes indiscutibles de la Conferencia Nacional con 13 ganados y apenas 3 perdidos.

Le seguían de cerca los New Orleans Saints y los Seattle Seahawks con 23 ganados y 4 perdidos cada uno, pero los Saints ganaron el criterio de desempate gracias a su mejor porcentaje de victorias en sus juegos de conferencia.

Las demás posiciones de la NFL para la Conferencia Nacional colocaron a los campeones Tampa Bay Buccaneers como quintos, seguidos por los Rams de Los Ángeles con 10 ganados y 8 perdidos y por los Bears de Chicago, con 8 ganados y 8 perdidos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.