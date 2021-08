Posiciones de la Liga MX 2021

El pasado 9 de agosto concluyó la jornada 3 del torneo Apertura 2021, por lo que las posiciones de la Liga MX cambiaron drásticamente, y ahora un nuevo equipo es el líder de tabla, del cual te hablaremos más adelante en esta nota de La Verdad Noticias.

Si sigues de cerca el torneo, sabrás que los últimos partidos han sido realmente impactantes, y todos los jugadores se esfuerzan al máximo para conseguir el mayor puntaje y por ende puntajes más altos en la tabla de juego.

A continuación te hablaremos en de cómo va la jornada actual del torneo de la Liga MX y los partidos que se avecinan durante la próxima tanda de juego, para que te prepares y apoyes a tu equipo favorito durante la próxima semana.

¿Qué jornada va la Liga MX 2021?

La jornada 4 comenzará muy pronto

El pasado 9 de agosto terminó la jornada 3 de la Liga MX, siendo la actual la jornada 4, la cual iniciará el 12 de agosto con un enfrentamiento entre el Atlético San Luis y Necaxa, el 13 tendremos a Puebla vs Tigres, FC Juárez vs Xolos. El 14 de agosto Pumas vs Querétaro, León vs Mazatlán, Cruz Azul vs Toluca, y Monterrey vs Pachuca.

Posteriormente el 15 de agosto veremos a Atlas enfrentarse al Club América cerrando la jornada 4 con Santos Vs Chivas, y dependiendo los resultados de los partidos, las posiciones de la Liga MX se modificarán de acuerdo al puntaje obtenido por cada equipo.

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX 2021?

Este es el orden actual de los equipos del apertura 2021

Hasta el momento, tras el cierre de la jornada 3, Toluca se posiciona en el primer lugar con 9, 3 y 6 puntos respectivamente, siguiendo con el Atlético San Luis, Mazatlán, Club América, Atlas, León, Santos, Monterrey, Guadalajara y Tigres, Cruz Azul y Pachuca en el último lugar.

Por otro lado, la tabla general de la Liga MX femenil también ha tenido avances importantes, donde las tigresas buscarán nuevamente levantarse con el título de campeonas como hicieron en las últimas dos ocasiones.

¿Quién va de líder en la Liga MX 2021?

Los diablos rojos ocupan el primer lugar actualmente

Hasta el momento el líder de la Liga MX es Toluca, en la tabla general de la Liga MX, algo que podría cambiar dependiendo de los resultados de la jornada 4, pues el Atlético San Luis los sigue muy de cerca con sólo tres puntos de diferencia.

De acuerdo con las posiciones de la Liga MX, el Toluca podría ser uno de los favoritos para ganar el torneo, aunque por el momento no se tiene un pronóstico acertado debido a que las puntuaciones podrían cambiar de un momento a otro

