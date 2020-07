Portero del Tottenham revela motivo de la pelea con Son Heung-Min

Luego de que el pasado lunes el conjunto del Tottenham se impuso por la mínima diferencia al Everton, en la Jornada 33 de la Premier League y con ello volver a meterse en la zona de clasificación a certámenes internacionales. Sin embargo, durante el partido se dio una situación pocas veces vistas en el mundo deportivo, ya que dos jugadores del cuadro local se cruzaron verbalmente y tuvieron que ser separados por sus compañeros, se trata del mediocampista Son Heung-Min y el portero Hugo Lloris.

Hugo Lloris y Son Heung-Min

Lloris reveló el motivo de la pelea con Son

El polémico incidente ocurrió cuando el árbitro señaló el final del primer tiempo del juego, en donde Hugo Lloris salió corriendo en busca de su compañero Son Heung-Min, para hacerle un reclamo de manera acalorada. El surcoreano lo vio y siguió caminando, ignorando sus gritos, lo que enfadó aún más al arquero francés, quien se acercó de manera agresiva. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores porque el argentino Giovani Lo Celso estaba allí y se interpuso entre ambos.

Hugo Lloris y Son Heung-Min protagonizaron una fuerte discusión

Tras lo sucedido durante el partido, este martes Lloris habló al respecto con la cabeza más fría y calificó el controvertido episodio como uno de los tantos que suelen suceder dentro de un vestuario, por lo cual solicitó a los medios que no se magnifique lo ocurrido. “Lo que pasó entre Sonny y yo es parte del fútbol a veces. No es un problema”, señaló en declaraciones publicadas por el sitio británico The Sun.

La pelea le dio la vuelta al mundo

Al ser consultado específicamente sobre el motivo de semejante enojo, fue sincero: “El haber concedido una oportunidad de gol al rival segundos antes de que acabara el primer tiempo porque no presionamos de la manera adecuada... eso fue fue lo que me enfadó. Pero es parte del fútbol, no es un problema. Seguimos adelante”, sentenció el guardameta francés ante lo sucedido con Son Heung-min.