Porrista de la NFL es despedida tras filtrarse su cuenta de OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una alternativa para la gente que busca generar más ingresos, es por ello que cada vez hay más celebridades y deportistas dentro de la plataforma de contenido exclusivo, tal es el caso de Kristin Elise ex porrista de la NFL.

La exporrista de los Indianapolis Colts, que encontró una manera para obtener ganancias. Y es que su caso llamó la atención debido a que fue cortada por el equipo de la NFL luego de que se filtrara su cuenta en Reddit.

De acuerdo el Diario Récord, la porrista Kristin Elise había creado su cuenta desde hace algunos años, sin embargo, previo a que se disputara el Superbowl LVI entre los Rams y los Bengals, sus fotos fueron distribuidas en la red social ya mencionada.

La porrista fue despedida por los Colts

Kristin Elise

Esto generó polémica dentro de los Colts y en la NFL, que inmediatamente decidieron cortarla del equipo de porristas ya que argumentaban que daba una 'mala imagen' al equipo. “Me sentí desconsolada”, escribió en redes sociales.

"Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas.

Curiosamente, las filtraciones y su despido le beneficiaron, pues luego de dejar al equipo de Indianápolis, su popularidad aumentó, al grado de conseguir el doble de suscriptores y por lo tanto, generar más ingresos.

Peleadora de MMA abre su OnlyFans

Lucero Acosta

La peleadora de MMA, Lucero Acosta, recientemente abrió su cuenta en la página de contenido exclusivo. A pesar de ser considerada una promesa en las Artes Marciales Mixtas, busca obtener más ganancias.

Y es que al no ser de las peleadoras estelares aún, su salario no es tan alto, por lo que la peleadora de MMA decidió tener una fuente de ingresos extra, aunque no se sabe con exactitud cuánto recibe por cada pelea en la que participa.

