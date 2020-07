¿Porqué Trent Alexander-Arnold merece ganar el Premio al Jugador del Año?

El capitán de los Rojos, Jordan Henderson, ya ha reclamado el premio de los Escritores de Fútbol y el premio PFA, sin duda, será para él o el mediocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne.

Sin embargo, Cascarino sugiere que Alexander-Arnold ha sido el jugador más destacado de la Premier League esta temporada.

El jugador de 21 años ha registrado 13 asistencias esta temporada desde el lateral derecho. Para poner esto en contexto, Ryan Giggs, el líder en asistencia de todos los tiempos de la Premier League, nunca alcanzó ese número en una temporada.

Dada su edad y su importancia como posiblemente el mejor equipo de Europa, Cascarino explica por qué el lateral de Inglaterra tendría su voto.

"Tiene cuatro goles y 13 asistencias, su número de cruces es de menos de 400 en la Premier League este año". Esos son grandes números.

Su importancia para el equipo ha estado ahí para que todos la vean. Van Dijk ha sido excelente otra vez, pero cuando le dijo a Trent Alexander-Arnold, él se me ha destacado, explicó brevemente.

Sin embargo, nadie discutiría contra Henderson reclamando los premios individuales esta temporada.

El jugador de 30 años se unió a talkSPORT ayer para reflexionar sobre ser nombrado Jugador del Año de los Escritores de Fútbol después de años de críticas de los fanáticos.

Han logrado mucho durante el año pasado más o menos y eso es lo más importante para mí.

“Ya sea que la gente quiera reconocer lo que hago como futbolista o no, no me preocupa demasiado eso, solo me preocupa mi equipo, el club y también Inglaterra".