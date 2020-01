¿Por que no juegan Chucky, Edson, Guti y Lainez?

El inicio del 2020 confirmó tendencias para los cuatro mexicanos que no ven la luz en Europa: Chucky Lozano, Edson Álvarez, Erick el "Guti" Gutiérrez y Diego Lainez. Su falta de protagonismo no es "de a gratis" y para cada uno de ellos la opción parece estar en la búsqueda de nuevos aires.

Su inactividad es un triste complemento al éxodo mexicano en Europa, pues de los 17 nacionales que jugaban ahí en 2018 hoy solo quedan 10, con varios de ellos con pocos minutos.

Ya no juegan.

Chucky: Borrado y con más competencia.

El fichaje más caro en la historia del Napoli ha ido de más a menos, al grado de que este año solo suma 36 minutos. Tras la salida de Carlo Ancelotti, quien respaldó al mexicano como delantero –la que no es su posición natural–, el titular en la banda derecha ha sido el español José Callejón.

Edson Álvarez ya no encaja.

El canterano del América tuvo oportunidades al inicio de la campaña, cuando el Ajax no encontraba su estilo, al grado de que fue eliminado de Champions. Álvarez no juega desde el 15 de diciembre y no parece que vaya a tener más actividad, porque el entrenador Erik ten Hag ha preferido darle juego a canteranos como si ya pensara en la siguiente temporada.

¿Guti extraña al Chucky?

También en la Eredivisie, Erick Gutiérrez solo ha jugado 8 minutos de 180 posibles este año. El mediocampista ha visto reducida su participación desde que Mark van Bommel fue sustituido como DT por Ernest Faber el 16 de diciembre. A diferencia de Edson y Chucky que han tenido “consuelo” en los torneos de Copa, el PSV hoy ya no disputa ni esa competencia porque fue eliminado por el NAC Breda este domingo.

El 'verde' Lainez.

Aunque en el Betis le han dado algo más de minutos (17' en Liga y algo más en Copa del Rey), la realidad es que ha sido para ponerlo en la “vitrina” porque hoy no tiene cabida como titular. De ahí que el Leganés de Javier Aguirre lo busque, aunque la dificultad para cambiar de equipo y tener más minutos es el alto salario del surgido del América.

