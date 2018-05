¿Por qué los Potros de Hierro del Atlante no participarán en el Apertura 2018 de Copa Mx?

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que serán un total de 27 equipos quienes participarán en el Torneo Apertura 2018 de Copa Mx entre los que se encuentran 10 de Ascenso Mx y 17 del máximo circuito del balompié.

El formato de competencia permanecerá para la próxima temporada, siendo los equipos divididos en nueve grupos, donde clasificarán los primeros de cada sector y los siete mejores segundos lugares.

Del máximo circuito participarán: Necaxa, Cruz Azul, Puebla, los Rayados de Monterrey, León, Pumas de la UNAM, Toluca FC, Santos Laguna, Gallos Blancos de Querétaro, Tigres de la UANL, Xolos de Tijuana, Chivas Rayadas de Guadalajara, Club América, Atlas, Veracruz, Monarcas Morelia y los Tuzos de Pachuca.

De la división de plata estarán: Mineros de Zacatepec, Toros de Celaya, Club Atlético Zacatepec, Alebrijes de Oaxaca, Jaiba Brava, Venados FC, Dorados, Cafetaleros de Tapachula, FC Juárez y Atlético San Luis.

Mientras tanto, los equipos que no participarán para este año son Leones Negros de la UDG, Correcaminos, Murciélagos, Cimarrones de Sonora, Potros UAEM y Atlante.

Por su parte, los Potros de Hierro del Atlante no podrán estar en la competencia por segundo año consecutivo recordando que para el Clausura 2018 de este certamen, los Potros no lograron su clasificación al concluir en último lugar del Apertura 2017.

Para este próximo torneo, el reglamento de competencia establece que se unen los puntos del Apertura 2017 y el de Clausura 2018 por lo que de esta manera Atlante se ubica en el lugar 14 de la tabla general donde solo entran los 10 primeros lugares.

Sin embargo, los Azulgranas son uno de los equipos de la liga de plata que podría ascender al cumplir con los requisitos que estipula la Federación pero tendrían que ganar el Torneo Apertura 2018 de Ascenso MX y después competir y ganarle al que sea campeón del Clausura 2019.

Cabe destacar que la Reunión Anual del Fútbol Mexicano DRAFT 2018 se llevará cabo el próximo martes teniendo como sede Cancún, en el Teatro “El Telón” del Hotel Iberostar a las 20:30 horas donde se realizará el sorteo de grupos para definir los clubes que compondrán los nueve sectores.