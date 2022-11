¿Por qué Tom Brady no quería divorciarse de Gisele Bündchen?

Apenas en el mes de octubre, Tom Brady anunció su divorcio de la modelo Gisele Bündchen, luego de 13 años de matrimonio y con quien tuvo a Benjamine, de 12 años, y Vivian, de 9. Sin embargo, el quarterback no quería que sus hijos tuvieran padres divorciados.

Una fuente cercana a la pareja afirmó que la separación no fue propuesta por Brady. En declaraciones para la revista People, el informante dijo: "Tom no quería que los niños tuvieran padres divorciados. No fue idea de él".

De acuerdo a información de la revista Quièn, a principios de esta semana, se alegó que los hijos de la famosa pareja han estado "acostumbrándose lentamente" a la idea de su separación durante algún tiempo.

Familia de Tom Brady y Gisele Bündchen

"Tom es feliz cuando está con sus hijos. Los niños se han ido acostumbrando poco a poco a pasar tiempo separados con Tom y Gisele. Han vivido por separado durante meses. Cuando los niños están con Tom, él intenta que sea divertido con varias actividades infantiles.

“Es un padre muy implicado. Se nota que le encanta ser padre. (Gisele) trabajó con Tom para asegurarse de que su divorcio fuera lo más tranquilo posible. La atención se centra en sus hijos. Gisele sabe que los niños estarán bien cuando estén con Tom. Cree que es un gran padre".

La fuente explicó que la pareja "no ha tenido el mismo objetivo" para su matrimonio, pero sí para sus hijos, por lo que la supermodelo está "agradecida" por los años que ha pasado con el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers.

Te puede interesar: Tom Brady y Gisele Bündchen se divorcian tras 13 años de matrimonio

¿Por qué Tom Brady no quería divorciarse de Gisele Bündchen?

"Obviamente no han tenido el mismo objetivo para su relación, pero sí para sus hijos. Seguirán trabajando duro para que las cosas sean lo mejor posible para los niños. Gisele no podría estar más orgullosa de sus hijos. Ella trata de mantenerse en un lugar positivo.

Los comentarios llegan poco después de que Tom explicara que él y Gisele se habían separado "amistosamente" e insistiera en que sus hijos "seguirán siendo el centro" de su mundo. “Está agradecida por todos los años con Tom".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.