¿Por qué TV Azteca no pagó los derechos de la Eurocopa 2021?

México es una nación aficionada a el fútbol, en cada rincón de país se vive y se respira y este verano será inolvidable debido a torneos como la Eurocopa 2021 y Copa América iniciaron pero la gran revelación se llevaron cuando las dos televisoras más grandes del país no hicieron por los derechos de los torneos.

Las ganas que demasiados tenían era que TV Azteca orquestado con su brillante equipo de narradores pudiera llevar la Eurocopa a través de sus pantallas, pero no fue así. Ni siquiera un partido diferido ha tenido como si lo ha transmitido Televisa y otros más en su horario original pero han sido apenas un puñado de ellos.

Posterior a que la Eurocopa 2021 va a la mitad del camino el dueño de TV Azteca “dio la cara” a través de sus redes sociales para dar a conocer la razón por la que su empresa no se hizo de los derechos del torneo más importante de Europa y fue gracias a la cuenta de JinLovYourself quien le cuestionó los motivos debido a que era algo con lo que soñaban para para el verano.

¿Por qué TV Azteca no pagó la Eurocopa 2021?

“Por que no pago por la Eurocopa??? Hubiera acaparado todo, Tío Slinas. Me quedó a deber eh!”, se puede leer mientras que Ricardo Salinas Pliego, respondió sin reparo: “No me dieron ganes”, esa fue la razón por la que TV Azteca no tuvo la Eurocopa 2021 cuando en años previos si lo hicieron, la más cercana corresponde a la de Francia en 2016.

De esta manera, lo que pudo haber sido un torneo europeo para México únicamente quedó en sueños pues los derechos para México solo fueron por televisoras de paga y a pesar de que existe un gran sector de la población que sí puede verlo, la tradición de verlo en televisión abierta se está desvaneciendo lentamente.

¿México vs Panamá se podrá ver en TV Azteca?

También, Salinas Pliego dio a conocer que el próximo partido de la Selección Mexicana en duelo amistoso ante Panamá si va por su canal, posterior a que semanas previas tuvo un altercado con seguidores que le cuestionaron por no haber pasado los juegos de la Selección cuando fue partícipe en la Liga de Naciones alegando que era un torneo molero y que no gastaría su dinero en eso.

La Verdad Noticias informa que se espera que la Copa de Oro sea transmitida por TV Azteca como ha sido en los últimos años. Es de recordar que tanto Azteca como Televisa mantienen contratos con la FMF para transmitir los partidos de la Selección Nacional por la señal abierta para todo México.

