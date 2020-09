Por qué Sergio Romero no ha vuelto al Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer decidirá sobre el portero del Manchester United para comenzar la temporada después de su última sesión de entrenamiento el viernes.

Dean Henderson firmó un nuevo contrato de cinco años con el United el mes pasado y se queda con el club en lugar de salir cedido por cuarta temporada consecutiva.

Henderson se queda en el United esta temporada

Henderson, de 23 años, está compitiendo con David de Gea por el puesto número uno en medio de un intenso escrutinio sobre el papel del español después de 18 meses deficientes para su club. De Gea, de 29 años, firmó un contrato de cuatro años con United el año pasado y se destacó en el servicio internacional para España a principios de este mes.

De Gea estuvo ausente en la derrota amistosa de la semana pasada en Aston Villa, donde Henderson hizo su primera aparición con el primer equipo del United, y el portero Sergio Romero es el único jugador del United que aún no ha regresado a los entrenamientos.

"No puedo, no voy a decirte el equipo hoy, no, no lo soy", respondió Solskjaer cuando se le preguntó quién sería su arquero titular. "Pero el entrenamiento, el entrenamiento del portero, ha sido fantástico de ver, muy agradable. Es la mejor calidad posible que puedas imaginar".