¿Por qué Messi y Cristiano quedaron fuera de la Champions League?

Ya Messi lo decía al llegar al PSG, que no es fácil ganar la Champions, que tuvo la chance de levantar con el Barcelona en cuatro oportunidades. Pero ahora para él y otro peso pesado del fútbol mundial, ya se hace complejo hasta jugar los cuartos de final.

Tal parece que una vez más, por segundo año consecutivo, Leo Messi y Cristiano Ronaldo no serán animadores de la siguiente fase, ya que quedaron afuera en octavos de final.

Hay que destacar que el famoso futbolista Cristiano Ronaldo, quien levantó cinco veces la Orejona, es el goleador top de la historia de la Champions, con 141 tantos, y Messi, el segundo, con 125.

Hay que destacar que estos dos futbolistas vienen reinando en el fútbol mundial desde hace años y que aún no fueron destronados por Mbappé ni Haaland ni Salah, nombres importantes. Sin embargo, otra vez se quedan out. Afuera las grandes estrellas históricas, las leyendas, más Mbappé y Neymar.

Fue inevitable la cara de resignación de Cristiano Ronaldo (con 37 años cumplidos hace un mes) al final del partido en el Teatro de los Sueños, en el Old Trafford, donde perdió 0-1 con el Atlético de Madrid de Simeone, luego del empate en la ida en Madrid, lo decía todo. CR7 afuera en su propia casa, sin reacción.

Por su parte Messi, rumbo a cumplir 35 años en junio, vivió una de las mayores decepciones: su PSG ganaba 2-0 la serie, pero en 17 minutos el Real Madrid se lo dio vuelta y se pegó un palo increíble, que aun hoy lo tiene bajoneado porque era su gran objetivo levantar la Champions.

Tan solo hace un año, el famoso Leonel Messi jugaba en el Barcelona de Ronald Koeman, que venía de capa caída. Y justamente en octavos de final quedó eliminado contra el PSG, cuando formaba parte de un equipo que se derrumbaba.

Por su parte el destacado Cristiano Ronaldo, quien estaba en la Juventus, se había frustrado sorpresivamente contra el Porto de Portugal, en lo que había sido uno de los grandes golpes.

Muchos se preguntan por qué estas dos estrellas del futbol han quedado fuera, po lo que se ha resaltado que es principalmente porque hoy les cuesta más que antes ganar solos los partidos, como hacían en tiempos mejores.

Si recordamos en el Barcelona, Leo supo hacerlo, bien rodeado. Y Cristiano lo mismo en el Real y en el United, donde levantó la Orejona en 2008 junto a Carlitos Tevez.

Pero más allá de niveles individuales y del paso del tiempo, la otra realidad es que juegan en equipos sin el peso específico del Barcelona en su momento y del Real Madrid.

Leo no pudo levantar solo al Barcelona de Koeman y, ya en el PSG, pese a estar con Neymar y el reconocido Kylian Mbappé, nunca consiguió formar un equipo firme de la mano de Pochettino. De hecho, fue segundo en su grupo, nunca dio sensación de verdadero conjunto y se terminó quedando afuera con una decepción histórica.

Messi ensayó una explicación en la previa a la revancha ante el Madrid, explicando lo complejo que es ganar una Champions. “Repito, es difícil ganar la Champions. No siempre gana el mejor equipo. Tienes que concentrarte realmente en todos los detalles”.

En cuanto a Cristiano, después del Real Madrid no pudo levantar la Orejona: en la Juventus no se pudo dar el gusto, pese a golazos y a lujos. Y ahora, ya en el Manchester United, le pasó algo similar a lo de Messi: el United no es un equipazo, es un gigante inglés pero que no tiene el peso específico futbolístico de un Manchester City, un Liverpool, un Chelsea.

Cabe destacar que como en 2021, otra vez los famosos Leo Messi y Cristiano Ronaldo ven los cuartos de final de la Champions por TV. Y a eso hay que sumarles a Mbappé y Neymar, tampoco está Haaland con el Dortmund. Sin equipos se les hace mucho más complicado.

