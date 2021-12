¿Por qué Mbappé quería dejar el PSG para irse al Real Madrid este 2021?

Mucho se habla sobre el futuro de Kylian Mbappé en el PSG, especialmente porque este 2021 intentó partir a las filas del Real Madrid, pero ¿por qué dejar al líder de la Ligue 1?, ¡estas son sus motivaciones para hacerlo!

Anteriormente te contamos lo que le respondió a un niño que le pide seguir en París; sin embargo, ahora te diremos por qué él quería salir este verano del equipo francés para irse con los Merengues.

Por esto Mbappé quería dejar el PSG

El futbolista reveló en una entrevista con el exjugador del Barcelona, Thierry Henry, que no estaba un poco decepcionado de no poder irse del Paris Saint-Germain Football Club, ya que, comentó que no fue fácil y destacó:

“Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado…”

Y añadió:

“Sí, un poco al principio cuando quería irme. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League.”

Además, agregó:

“Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa."

Aunque muchos de sus fans quieren que se quede en París, las cosas siguen en un “veremos”, ya que su contrato con la escuadra de Mauricio Pochettino llegará a su fin el 30 de junio de 2022 y hasta el momento no ha querido firmar ninguna renovación.

¿Cuánto mide Kylian Mbappé?

Mide 1.78 metros de altura, tiene 22 años de edad y porta el número 7 en el París Saint-Germain que juega en la Ligue 1.

