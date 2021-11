¿Por qué Cristiano Ronaldo no está en la Gala del Balón de Oro 2021?

Cristiano Ronaldo no está en la Gala del Balón de Oro 2021, al parecer en un intento por evitar a Pascal Ferré, aunque también se dice que el futbolista no acostumbra acudir a las premiaciones donde no saldrá elegido como mejor jugador.

Esta no es la primera ocasión en la que el CR7 decidió no viajar y asistir a las premiaciones de este tiempo. Ya ha ocurrido al menos dos veces, ambas en 2019, cuándo el futbolista no apareció en la ceremonia de los The Best,i al Balón de Oro.

Para no asistir a la premiación del Balón de Oro 2019 tuvo excusa, pues reveló que el eventó coincidió con los premios que también otorgaba el Calcio. Mientras que en The Best del mismo año, no salió a dar ninguna explicación de su ausencia.

La razón del futbolista para no asistir a la premiación

El futbolista ya acumula varios balones de oro

En esta ocasión el jugador no asistirá al evento, pero tiene una fuerte razón para hacerlo, pues de acuerdo con su publicación realizada en redes sociales, Pascal Ferré, editor jefe de la revista France Football, y responsable de la asignación del prestigioso premio, mintió al asegurar que Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho.

El futbolista no está de acuerdo con las palabras de Pascal y su ausencia al evento sirve para demostrar su enojo y no encontrarse con él.

“Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y para promocionar la publicación para la que trabaja. Es inadmisible que el responsable de la asignación de tan prestigioso premio pueda mentir de esta forma, en absoluto irrespeto por alguien que siempre respetó a France Football y el Balón de Oro. Y mintió nuevamente hoy justificando mi ausencia de Gala con una presunta cuarentena que no tiene ninguna razón de ser”.

¿Cuánto vale el Cristiano Ronaldo?

Actualmente el delantero juega con el Manchester United

De acuerdo con el portal de Transfermarkt el portugues Cristiano Ronaldo vale actualmente 45 millones de euros. Su valor en el mercado más alto fue de 120 millones de euros en octubre del 2014. Actualmente el delantero juega con el Manchester United, luego que el equipo le pagó 15 millones de euros al Juventus por el traspaso.

