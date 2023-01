¿Por qué Antoine Griezmann se pintó el cabello de rosa?

Tras el Mundial de Qatar 2022, el delantero francés Antoine Griezmann sorprendió a sus fans con su cambio de look. El atacante del Atlético de Madrid se tiñó el cabello de rosa y él mismo reveló la razón.

"Con mis cortes de pelo ves realmente si estoy feliz o no. Desde pequeño siempre he sido así, 'looks', colores... Al final siempre digo que se nota que estoy feliz con mis peinados", indicó en un vídeo publicado en las cuentas oficiales del club.

El francés Antoine Griezmann contó más detalles de su nuevo look: "La elección era azul o rosa. Tenemos tres chicas en casa (su mujer y sus dos hijas) y somos dos chicos (él y su hijo pequeño), votamos y el rosa ganó".

Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid

"Tenemos que ser un equipo ordenado defensiva y ofensivamente, estar juntos, meter intensidad como lo estamos haciendo en estos últimos partidos y disfrutar del partido, porque va a ser muy bonito".

"Ojalá haya un ambiente especial, de noches grandes, y dar nosotros también una alegría a nuestra afición", continuó Griezmann, reencontrado esta temporada con el futbolista definitivo en su segunda etapa en el conjunto madrileño, de nuevo con la felicidad que transmite su fútbol y su pelo.

De acuerdo con información del portal Marca Claro, para el goleador francés, el Atlético de Madrid es "todo" para él junto a la Real Sociedad, el club desde el que despuntó para fichar por el conjunto rojiblanco.

¿Quién es Antoine Griezmann?

Antoine Griezmann es un futbolista profesional francés que juega como delantero para el equipo del Atlético de Madrid de la Primera División de España y es internacional con la selección de Francia.

"Son los que me dieron todo a nivel futbolístico, pero también en mi vida privada, donde aprendí muchas cosas, valores... Por eso hice todo para volver. Sé que esta es mi casa. Es donde estoy más feliz", declaró.

