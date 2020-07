Por primera vez los campos de la NFL lucen VACÍOS; la "victoria" será la salud

No esperes ningún balón de fútbol, o jugadores, en los campos de entrenamiento de la NFL en cualquier momento demasiado pronto. Sin trineos de bloqueo. No hay ejercicios de pase rápido. Sin silbidos.

A medida que los equipos se adhieren a los protocolos médicos que sabían y necesariamente han sido ordenados por la liga y el sindicato de jugadores, cualquier tipo de acción de fútbol podría retrasarse hasta mediados de agosto.

Con suerte, los entrenadores no tienen prisa por ejecutar el bloqueo y la ruta, los pases, las prisas y las patadas van en serio, incluso después de que la pandemia de coronavirus se cerró desde marzo, salvo prácticas y entrenamientos remotos.

La temporada 2020 de la NFL peligra

Estas dos primeras semanas necesitamos aumentarlos suavemente y prepararlos para jugar. Todos vienen de diferentes áreas y con diferentes restricciones ”, dijo el gerente general de los Chargers, Tom Telesco. "Vamos a tener que hacer cosas diferentes.

Sin juegos de pretemporada o prácticas combinadas de equipo, tendremos que cambiar nuestro horario. Tenemos que ponerlos en situaciones más competitivas y hacer lo mejor que podamos ".

Retos en la NFL

Hacer lo mejor que puedan en 2020 debería significar mantener a todos seguros y saludables, no perseguir victorias. Eso puede venir más tarde si el plan de la NFL va mejor que el de las Grandes Ligas hasta ahora.

Y no hay duda de que las organizaciones de fútbol están prestando mucha atención a la situación de MLB.

"Entendemos que el virus es real", dice el entrenador de los Eagles, Doug Pederson, "y hacemos todo lo posible para mantenernos a salvo, protegiéndonos cuando estamos en el edificio, protegiendo a nuestros jugadores, y es lamentable lo que ha sucedido. . . Pero tenemos un largo conjunto de protocolos que debemos cumplir, y esta es nuestra nueva normalidad en este momento, trabajar en estas condiciones”.

¿Cómo? ¿Cuáles son las dinámicas apropiadas para el campamento de entrenamiento en un deporte que requiere contacto frecuente, poco o ningún distanciamiento social, incluso amontonamientos? ¿Un deporte con trincheras, pandillas y, al menos, dos hombres tocando el balón en cada jugada?

El Dr. Scott Braunstein, el director médico de Sollis Health-LA y ex médico secundario de los Rams, tiene algunas sugerencias.

Si bien Braunstein considera que los protocolos de la liga son razonables y bien desarrollados, le preocupa cómo la NFL está lidiando con jugadores que han tenido una exposición cercana a alguien con una prueba COVID-19 positiva o alguien con síntomas que sugieren el coronavirus.

"El problema es que lo que ocurrirá es que, inicialmente después de la exposición, esos hisopos nasales son extremadamente insensibles para recoger las cargas virales", dice Braunstein.

“La probabilidad de que aparezca como positivo es pequeña y las posibilidades de un falso negativo son casi del 100%. Se necesitan siete días antes de que esas pruebas sean verdaderamente precisas. Incluso en el cuarto día, hay una tasa de falsos negativos de hasta el 67%.

"Así que volverás a tener jugadores en el campamento que sean positivos e infecciosos".

Braunstein es un firme defensor de las pruebas de punto de atención, algo que está utilizando Screen Actors Guild.

"Estas son pruebas que pueden volver dentro de 30 minutos con bastante precisión antes de subir a un avión o antes de subir a un autobús...Los resultados son casi de calidad de laboratorio, por lo que tal vez un equipo podría aislar a los jugadores que dan positivo del resto del equipo".

Temporada incierta en la NFL

También se pregunta sobre viajes para equipos. La NFL, como MLB, optó por no buscar un entorno de burbujas como el NHL, NBA, WNBA y MLS.

"Viajar es definitivamente otro problema, y aquí es donde la NBA y la NHL realmente lo hicieron bien, pero puede que no sea factible hacerlo en el fútbol", dice Braunstein. "Incluso cuando viajas en equipo en un jet privado, aún respiras aire recirculado y vuelas por todo el país".

Otro paso lógico, dice Braunstein, son los revestimientos faciales para los jugadores de la NFL. Se ha desarrollado un protector facial que los jugadores podrían usar, pero Braunstein insta más.

"Si quieren proporcionar el mayor nivel de seguridad, se deben usar máscaras para cada jugada", dice. “Algún tipo de material facial debería ser obligatorio.

“Sé que la NFL no está ordenando máscaras obligatorias y los jugadores y el sindicato han dado algunos comentarios negativos. Creo que la incomodidad de usar una máscara no es nada comparado con lo que he visto en las salas de emergencia ".