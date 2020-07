Por COVID, la mejor tenista del mundo se retira del US Open

El primer Grand Slam desde que se reanudó el tenis, comenzará el 31 de agosto en Flushing Meadows en Nueva York.

La australiana, Asheigh Barty, de 24 años, también estaba lista para jugar en el Western and Southern Open.

"Todavía hay riesgos significativos involucrados debido a Covid-19 y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí en esa posición", dijo Barty a la Associated Press de Australia.

"Le deseo a la USTA todo lo mejor para los torneos y espero volver a los Estados Unidos el próximo año".

La número dos del mundo, Simona Halep, y la campeona del Abierto de EE. UU. De 2019, Bianca Andreescu, no han entrado en el torneo previo.

Barty dijo que tomará una decisión sobre si defenderá su título en el Abierto de Francia reprogramado, que comenzará el 27 de septiembre, "en las próximas semanas".

Suponiendo que el US Open siga adelante, y la Asociación de Tenis de los EE. UU. todavía parece decididamente decidida a organizarlo, a pesar de numerosas preguntas sin respuesta sobre la cuarentena, Barty no será la única jugadora de alto perfil ausente.

Si Halep y Andreescu no juegan en el Western and Southern Open, que tendrá lugar en Flushing Meadows la semana anterior al US Open, entonces es muy probable que se salten el Grand Slam también.

Sin embargo, muchos otros jugadores mantienen abiertas sus opciones.

Tanto Novak Djokovic como Rafael Nadal aparecen en la lista de entradas para el Western y Southern Open, aunque eso no significa que definitivamente jugarán.

La lista de inscripciones para el US Open se cerrará el lunes, momento en el cual la USTA bien podría haber confirmado sus planes para organizar el torneo de este año a puerta cerrada.