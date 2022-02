Polonia se niega a jugar eliminatoria mundialista contra Rusia.

Polonia no jugará su partido de clasificación para la Copa Mundial de fútbol contra Rusia el próximo mes luego de la invasión rusa de Ucrania.

“A la luz de la escalada de la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, la selección polaca no va a jugar un partido contra la República Rusa”, dijo el sábado el presidente de la Asociación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza.

Está previsto que Moscú reciba a Polonia en las semifinales de su rama de los playoffs de la Copa del Mundo el 24 de marzo y, si su equipo avanza, recibirá a Suecia o a la República Checa el 29 de marzo en la final de la Ruta B.

Kulesza agregó que la asociación estaba en conversaciones con las asociaciones sueca y checa para presentar una posición común a la FIFA. Los jugadores de la selección polaca también recurrieron a las redes sociales para expresar su apoyo a la medida.

El capitán de la selección nacional, Robert Lewandowski, dijo que no podía “imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania”. “Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos fingir que no pasa nada”, escribió Robert Lewandowski en Twitter.

Kamil Glik, Mateusz Klich, Matty Cash y otros jugadores dijeron que no fue una decisión fácil pero que “hay cosas más importantes en la vida que el fútbol”. También expresaron su solidaridad con Ucrania “y nuestro amigo de la selección nacional, Tomasz Kedziora, que todavía está en Kiev con su familia”.

La Verdad Noticias informa que, el conflicto entró en su tercer día desde que el líder ruso, Vladimir Putin, desató una invasión a gran escala que mató a decenas de personas, obligó a más de 100.000 a huir de Ucrania en solo 48 horas y generó temores de un conflicto más amplio en Europa.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se negó a tomar una decisión con respecto a los playoffs cuando brindó una conferencia de prensa horas después de que comenzara la invasión el jueves.

Dijo que "FIFA condena el uso de la fuerza" y agregó que estaba "conmocionado" por lo que había visto, pero que no se apresuraría a tomar una decisión sobre cambiar los partidos. “El primer partido es en un mes, esperamos, por supuesto, que esta situación se resuelva mucho antes”, dijo.

