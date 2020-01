“Pollo” Saldívar y su esposa embarazada reciben agresión de policías

La denuncia se hizo a través de la cuenta de Mariana Clemente, esposa del guardameta de Pumas, Alfredo Saldívar, quien tuvo una tarde desagradable junto a su familia luego de que unos policías capitalino detuvieran su vehículo en la Avenida Revolución en la Ciudad de México. Mediante su cuenta de Twitter, Clemente, quien insistió que lleva 18 semanas de embarazo, sin embargo, a los uniformados no les importó y rasguñaron a la esposa del deportista.

"Amigos, ayúdenme con un RT. Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa; al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", escribió en su cuenta, de igual forma publicó unas fotografías en donde evidenciaban a los policías de acto.

Agreden a la familia del "Pollo" Saldívar

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

Saldívar grabó un vídeo con su teléfono dentro de su vehículo, que quedó como prueba en el que se observa los jaloneos con su esposa, y captan los rostros de las mujeres que rasguñaron el rostro de la ciudadana. Asimismo en el vídeo se puede apreciar que el guardameta comentó que el oficial lo amenazó diciéndole que "le va a quitar la sonrisa de un 'vergazo'".

Aunque no se sabe la razón por la que fueron detenidos, la mujer hizo que el video que subió en twitter se viralizara, quienes de inmediato empezaron a mencionar a la dependencia para que se tuviera una respuesta.

Uniformados en la Ciudad de México

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó vía Twitter que condenaba "enérgicamente" estos actos, por lo que su Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación. "La SSC se mantiene en contacto permanente con el representante legal de los afectados para llegar al esclarecimiento de este asunto y la responsabilidad de los uniformados", mencionó la dependencia.

Con relación a un video difundido en redes sociales en el cual policías de esta dependencia agreden a una mujer embarazada y a su pareja, esta dependencia condena enérgicamente... — SSC CDMX (@SSP_CDMX) January 31, 2020

