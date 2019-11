'Pollo' Ortiz se BURLA de Torreón y lo quieren FUERA de Fox Sports (Video).

Luego de unos cambios en Televisa Deportes y la salida de varios de sus mejores comentaristas, analistas y presentadores, uno de los sacrificados en dichos movimientos fue el joven Raoul ‘El Pollo’ Ortiz, quien de manera reciente anunció su incorporación a Fox Sports.

Pero ahora a poco tiempo de estar transmitiendo en dicha cadena, los aficionados en La Comarca Lagunera han pedido su salida de Fox Sports, todo esto luego de que el ex comentarista de Televisa se burlara de Torreón y ahora los seguidores en dicha región han exigido su despido de la televisora.

En una Instagram Story subida por su compañera, Giselle Zarur, Raoul Ortiz se burla de cómo vive la gente en aquella ciudad de la Comarca Lagunera, motivo por lo que los aficionados han pedido que sea despedido el comentarista.

Piden fuera de Fox Sports a 'Pollo' Ortiz

En el video compartido se puede escuchar en primera instancia a un hombre que mencionar que Torreón es realmente ‘Polvorreón’, esto en alusión a las conocidas tolvaneras en dicha zona. Cuando Giselle Zarur desea cambiar de tema, el ex comentarista de Televisa pude ser grabado por su compañera para decir: "Aquí en Torreón no abren ni los hospitales en domingo".

La afición de Santos en particular y aquellos que no gustan del estilo de narración de Raoul usaron las redes sociales para "reventarlo", muchos exigiendo a la cadena Fox Sports que sea despedido o por lo menos que en los Estados Unidos no sea quien lleve las transmisiones de sus juegos como local.

Recordar que Raoul ‘El Pollo’ Ortiz fue parte del masivo despido que tuvo Televisa en el pasado mes de abril, luego de la transformación de Televisa Deportes a TUDN y en donde además del comentarista mencionado; muchas figuras más de dicha empresa tuvieron que dejar sus filas.

