Pollo Briseño: CHIVAS está para pelearle a Tigres, Monterrey o América (VIDEO)

A unas horas de concluir su pretemporada en el Caribe Mexicano, las Chivas Rayadas del Guadalajara se reportan listas parar cerrar su trabajo de preparación con un partido amistoso frente a Venados de Yucatán, encuentro que se jugará este viernes 20 de diciembre en el Estadio Carlos Iturralde Rivero.

Chivas cerrará su pretemporada en el Caribe frente a Venados

Briseño manda un contundente mensaje

Sin embargo, el conjunto rojiblanco ya piensa en el Torneo Clausura 2020 por lo que defensa central Antonio Briseño, estandarte y uno de los jugadores de mayor peso en el plantel, aseguró que las Chivas están para pelear al tú por tú a cualquiera, incluso a equipos como Monterrey, Tigres y América.

"Pollo" Briseño confía en el equipo

“Claro que tenemos que competirle, somos el Guadalajara, somos las Chivas, somos el equipo más popular de México, si yo digo que no les competimos me tienen que echar del club. Vamos a competirles, vamos a jugar al tú por tú. Cada paso que sea un paso firme, constante y con nuestra identidad”, sentenciò el ex capitàn de la Selección Mexicana.

Briseño ve un buen futuro para el equipo

En entrevista para el programa ESPN AM, el "Pollo" Briseño comentó que con la llegada de Ricardo Peláez y el gran respaldo que ha mostrado el presidente Amaury Vergara, los ánimos en el vestidor tapatío se encuentran a tope y con muchas expectativas ya que con la llegada de la dupla Vergara-Peláez, ha venido a cambiar el chip en la mentalidad de los jugadores.

Amaury Vergara y Ricardo Peláez sigueindo de cerca la pretemporada

“Cuando èl llegò le dio un golpe o un ànimo moral a todos nos ayudò muchìsimo, porque la simple presencia de Pelàez en el equipo hace un ambiente màs competitivo, un ambiente más ganador, con el simple hecho de su discurso te cambia tu mentalidad”, detallò Briseño.

