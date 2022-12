Poker de Ases inspiradores, personajes en las ‘Semis’ de Qatar 2022. (Fotoarte: Héctor Quispe)

Un poker de ases integra la etapa de Semifinales de Qatar 2002, cuyas historias respaldan a sus personajes conductores de la Copa del Mundo. Hoy es el turno de Lionel Messi y Argentina contra la Croacia de Luka Modric y mañana harán lo propio Kylian Mbappé con Francia ante los sorprendentes Achraf Hakimi y Marruecos.

Ackraf Hakimi celebra con su mamá

Al finalizar el partido en el que Marruecos venció 2-1 a España y la echó de los Octavos de Final de Qatar 2022. Ackraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, fue hasta el lugar de su madre y le dio un beso y después dio unos pasitos de baile a modo de festejo. La razón es que ella batalló con él para que pudiera jugar futbol profesional.

Su madre limpiaba casas ajenas y su papá era vendedor ambulante. Ahora lo apodan ‘El Príncipe’ de su país y su esposa es unaactriz española Hiba Abouk y compartieron una portada de Vogue.

Es un jugador con técnica exquisita. Se trata de un pistón por la banda derecha en el PSG, es en su selección un extremo poderoso que lo mismo defiende que profundiza en ataque.

Hakimi besa a su madre tras anotar en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Especial

Luka Modric y su corazón de fuego

Es un director técnico en el campo de juego por su calidad de ideas y proyección como mediocampista de Croacia. Luka Modric tuvo que sobrevivir al asesinato del abuelo y con el conflicto bélico creciendo en la región.

La familia de Luka caminó 60 kilómetros por bosques y montañas para refugiarse en Zadar. Su nuevo hogar fue el Hotel Kolovare, utilizado como alojamiento para sobrevivientes de la guerra que terminó dividiendo al territorio yugoslavo.

Fue en 2008 compañero del mexicano Giovani Dos Santos en el Tottenham Hotspur, cuando ambos tenían 22 y 19 años, respectivamente. Sobra decir que el hijo de Francisco ‘Zizinho’ dos Santos no tuvo la mentalidad ni el embate para seguir su carrera como el estelar croata. De hecho, el campeón Sub 17 con México en 2005 lleva un año en el retiro forzado porque no interesó a clubes profesionales de su país.

Estrella del Real Madrid, ahora en Qatar 2022, a sus 37 años de edad, busca mejorar junto con su selección el subcampeonato del mundo logrado en Rusia 2018.

Modric y 'Gio' fueron compañeros en el Tottenham Hotspur en 2008. Foto: Especial

Kylian Mbappé superó la pobreza

Por sus orígenes africanos, Kylian Mbappé, la actual estrella del PSG y de la selección francesa, es un excelente paradigma de los suburbios parisinos, conocidos en francés como "banlieue" y estigmatizados como un lugar de delincuentes y violentos.

Hijo de una madre de origen argelino, Fayza Lamari, y de un padre camerunés, Wilfrid, las raíces africanas de este ofensor cerebral del PSG lo hacen unos de los mejores jugadores del mundo de la actualidad.

A sus 22 años, Mbappé suma su segunda Copa del Mundo y busca refrendar su corona, además de que ha sido una figura cotizada y perseguida por el poderoso Real Madrid, dispuesto a pagar más de 200 millones de euros en 2021.

Es un mariscal de campo en Qatar 2022 con dotes de armador que se vuelve un gran extremo por izquierda.

Ha dicho que gracias a su infancia humilde no despega los pies del césped. Por eso es que se mantiene en el PSG que siempre ha creído en él, aunque eso signifique cerrar la puerta merengue.

Thierry Henry posa con el nuevo niño prodigio de Francia, Kylian Mbappé. Foto: Especial

Lionel Messi y su doloroso crecimiento

‘La Pulga’ tiene 35 años de edad. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, y tuvo que desafiar su destino primario cuando a temprana edad le fue diagnosticada una enfermedad que le impedía seguir su sueño de ser jugador profesional.

A los 11 años le diagnosticaron una alteración en las hormonas del crecimiento. Sus padres se dieron cuenta porque no crecía a un ritmo normal y decidieron consultar a un médico quien les dijo lo peor: una disfunción hormonal que retrasaba su crecimiento óseo.

El tratamiento para el cual el Barcelona ayudó mucho a concluirlo consistió en inyecciones subcutáneas de hormona del crecimiento que se suministró al menos durante tres años.

“Una vez por noche me iba pinchando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra”, lo cuenta Messi, quien mide un metro 70 de estatura, pero hubiera alcanzado 15 centímetros menos, lo que para el deporte de alto rendimiento es una desventaja considerable.

Hoy, Leo es considerado el mejor ‘10’ del mundo, por ser el más completo técnica y tácticamente, coleccionista de récords en solitario y con los equipos para los que juega desea, sin embargo, ganar la Copa del Mundo en su quinta participación, dentro de Qatar 2022. Lo único que le falta con su selección tras adjudicarse la Copa América 2021, y acercarse así en todos los sentidos al astro Diego Armando Maradona.

Lionel Messi hubiera medido 1.55 metros y no sus 1.70 actuales de no recibir inyecciones. Foto: Especial

