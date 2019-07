¿Podrá Keith Thurman retirar a Manny Pacquiao?

A su presentación no le faltará nada de lo que antaño levantaba la platea durante doce asaltos. Al igual que en su última salida al ring, frente a Adrien Broner, Manny Pacquiao pelea nuevamente en el MGM de Las Vegas ante otro campeón, Keith Thurman, que alguna vez sonó como el gran heredero de Floyd Mayweather, algo que no pasó. El nacido en Clearwater, Florida, ha prometido mucho más de lo que ha logrado en este deporte. Las lesiones le impidieron una carrera normal y, como consecuencia, hoy carga una deuda con los fanáticos. Ante el filipino tiene la gran oportunidad de comenzar a saldarla.

Ante ese escenario, la pregunta natural es si Pacquiao le queda boxeo para llevarse la batalla con autoridad y el otro tiene efectivamente la suficiente capacidad destructiva como para liquidar el pleito en menos de cuatro episodios, como no ha dudado en vaticinar. En los dos casos reina la incertidumbre y es muy difícil creer en favoritismos absolutos en este combate.

Thurman, supercampeon welter AMB, está decidido de retirar a Manny Pacquiao.

Manny Pacquiao es diez años mayor que su rival, sobre el cual tiene una estadística, experiencia y peleas al más alto perfil de manera abrumadora. No importa la edad, no importa que sea el retador y no importa que este Manny de sus últimas peleas sea poco menos que una sombra del que disfrutamos en su época dorada, una vez más, el PacMan será el favorito. Por poco, pero favorito.

La experiencia debería ser la primera y necesaria clave para mantener esa condición, pero hay otro aspecto que dice mucho sobre lo que se pudiera ver el 20 de julio: la preparación del filipino. Pacquiao se ha sometido a un período intenso y riguroso de entrenamientos en el gimnasio de Freddie Roach, el Wild Card, en California y los detalles que han trascendido, realmente sorprenden. Sus recorridos matinales diarios son de tres a cinco millas, para luego acometer una rutina de más de mil abdominales, ejercicios variados, diez rondas de sparrings, otros doce de guantes, bolsa, ejercicios de velocidad y otro millar de abdominales.

Thurman, fiel a su verborragia, no tardo en asegurar que retirará al filipino y su confianza en vencerlo, al parecer es tan alta que también informó haber apostado diez mil dólares a que lo noquea antes del cuarto asalto.

Ese entusiasmo y disciplina son un mensaje claro de que Manny Pacquiao subirá dispuesto a ganarse el cheque sin regalar la victoria. Por el contrario, solamente un púgil que quiera ganar a los cuarenta, como lo hacía a los treinta, se prepara de esa manera.

Y por esos factores que se suman a la velocidad, indudablemente, pasan sus posibilidades de victoria. Manny es más veloz que Thurman, lo supera en explosividad y también en volumen de golpeo. El trabajo de velocidad busca eso y en el guanteo, el filipino no solo estará complementando la rapidez con la precisión, también parece decidido a fortalecer su zona media, imaginando que Thurman insistirá en esa zona para bajarle el ritmo.

El actual Keith Thurman parece tener el poder necesario para conseguir una hazaña de ese tamaño: noquear en cuatro al gran Manny Pacquiao.

Es verdad que el PacMan ha perdido poder y es difícil imaginarlo noqueando, pero una buena preparación que lo mantenga activo los 12 asaltos le alcanzará para llevarse la pelea en las tarjetas. A eso apostará y en la primera impresión, ese sería el vaticinio predominante para esa pelea: victoria en las tarjetas.

Ricardo D. Pat