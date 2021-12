Pochettino no convocó a Messi para el PSG vs Feignies ¿Qué le pasa? Foto: fcbarcelonanoticias.com

A unas horas de que tenga lugar el PSG vs Feignies la afición se acaba de enterar que siempre no estará presente Lionel Messi, así es ¡se canceló!, ¡él no entrará a la cancha!, ¡aquí te decimos por qué lo sacó Mauricio Pochettino!

En La Verdad Noticias te recordamos que hace unos días se pensó que la escuadra comandada por Mauricio debutaría en la Copa de Francia con Leo, pero no pasará así, el Director Técnico no lo convocó.

Anteriormente te contamos que Mauricio tuvo problemas con Neymar y Mbappé; sin embargo, ahora te diremos por qué no contempló a Lionel para su primera fecha en la copa francesa.

PSG vs Feignies: por esto Pochettino no llamó a Lionel Messi

Leo y Mauricio. Foto: tycsports.com

El duelo no contará con Leo, pues, Mauricio quiere que descanse, no desea cargar al futbolista demasiados minutos para finalizar el año, ya que, para el 2022 se presentarán fechas difíciles donde necesitarán que el rosarino esté al 100% y no quieren desgastarlo ahora, aunque se prevé que esté presente en el partido contra Lorient, mismo que será por parte de la Ligue 1.

Por otro lado, el resto de los argentinos del equipo si estarán defendiendo la camiseta parisina en lo que significa una fecha de los 32vos de la Copa de Francia:

Leandro Paredes Ángel Di María Mauro Icardi

¿Cuándo será el PSG vs Feignies?

Paris Saint-Germain. Foto: sport.es

Este domingo 19 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas (horario México) en el Estadio de Hainaut que se encuentra en la ciudad francesa de Valenciennes y que puede recibir hasta 25 mil aficionados del fútbol.

