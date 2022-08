Pochettino cuenta cómo era estar en el vestuario con Mbappé, Neymar y Messi

Mauricio Pochettino ha estado sin club desde que dejó el PSG al finalizar la temporada pasada, luego de un año y medio en el que no logró cumplir las expectativas en uno de los equipos más ricos y estelares del mundo.

El argentino habló sobre cómo fue comandar a Messi, Neymar y Mbappé en el vestuario del PSG la temporada pasada, entre otras cosas, al diario 'Infobae'. "Para mí fue un placer. Siempre lo hablábamos con todo el cuerpo técnico.

“Era una posibilidad increíble poder tener tantos nombres, tantas figuras en un vestuario, compartiendo momentos. Ese fue uno de las cosas más positivas, haberlos podido conocer y competir en estas circunstancias", dijo el técnico Mauricio Pochettino.

"Creo que son jugadores que siempre sorprenden. Tienen una calidad enorme e increíble. Creo que son lo que son porque no solo lo demostraron cuando llegaron a París, sino que también tienen esa aura, esa energía, que los hace diferente".

Pochettino también dijo que no creía que Mbappé se hubiera convertido en el nuevo "jefe" del club tras su renovación. "Lo que creo es que el PSG hizo todo lo posible por mantener a Kylian y yo también estoy de acuerdo con eso.

“Es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en la actualidad y creo que el Paris Saint-Germain, teniendo todos los recursos para eso, lo convenció para que se quedara. Pero tampoco creo que Kylian sea quien diseñó el nuevo proyecto”, comentó.

"Creo que fue muy positivo. Las experiencias siempre hay que capitalizarlas y aprender de ellas. Somos seres racionales que tenemos que pensar así. En lo deportivo ganamos la Copa, la Supercopa y la Liga en un año y medio, pero bueno, el proyecto del PSG es ganar la Champions”.

“Todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede considerar un fracaso. De todos modos, es un fracaso de cincuenta años, no solo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez, once años, con la llegada de los nuevos propietarios”.

