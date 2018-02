Pleito entre Mou y Pogba podría acercar al francés al Real Madrid.

Es bien sabido por la gente que el director técnico portugués José Mourinho de 55 años de edad no es una perita en dulce y es muy directo en decir siempre lo que piensa sin importar que pueda ser perjudicial para sus equipos, en este caso Mou ha tenido diferencias con uno de sus jugadores más importantes y que no pasa por su mejor momento desde su llegada al United, se trata del francés Paul Pogba que tras las diferencias podría estar sus horas contadas en Inglaterra para una posible llegada al Real Madrid.

Pogba de 24 años de edad ahora no se encuentra en su mejor momento en el conjunto del Manchester United desde su llegada, por lo mismo Mou ha decidido mandarlo a la banca en los últimos cuatro partidos.

Es por esto que el representante de Pogba comenzó a moverse, según el periódico The Sun, el Real Madrid está dispuesto a hacer una oferta por Pogba el próximo verano cuando se abra el mercado de fichajes y será por una oferta mayor a los 130 millones de euros, una locura que lo pone encima de cualquier otro que hayan hecho los merengues antes.

“Las señales que llegan de Pogba son que no está contento y si siente que no encaja, entonces puede salir en verano“, según comentó Paul Ince, ex jugador de los “Red Devils” en torno al francés.