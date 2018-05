Platini solicita a FIFA que elimine su suspensión

"No puedo ser un excluido del futbol", declaró este sábado Michel Platini, el día después de que la justicia suiza lo exculpara "por el momento" de un pago sin contrato escrito de 1,8 millones de euros, al momento que la FIFA hizo memoria de que fue suspendido por "violación del código ético".

"Espero que la FIFA tenga el valor y la decencia de levantar mi suspensión, ya que la justicia determinó que no hubo ningún pago injustificado", agregó el que llegó a ser presidente de la UEFA entre 2007 y 2015.

De acuerdo a una publicación de Le Monde el viernes, ayudándose con un correo transmitido a los abogados de la antigua estrella de la Juventus, el proceso penal comenzado en septiembre de 2015 tiene como fin investigar a Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, en el origen del polémico pago a Platini, por un trabajo de consejero sin contrato escrito.

"Le confirmamos que el presente procedimiento no se lleva a cabo contra su defendido Michel Platini", se puede leer en esta carta. "También podemos igualmente confirmar que su defendido no será incriminado en el marco del presente procedimiento", agregó.

Esta noticia fue dada a conocer este sábado por un portavoz del Ministerio Público Suizo (MPC), que notificó que Platini está exculpado "por el momento". "En el marco de su estatuto de testigo, si halláramos elementos (en el 'caso Blatter'), el caso Platini no estaría definitivamente cerrado".

"Es un portavoz, no tiene función de jurista para decir que hay un 'caso Platini'. Reaccionaremos con firmeza ante los fiscales el lunes. No hay cargos, no será procesado, está fuera de cuestión", indicó Vincent Solari, abogado de Platini.

Al mismo tiempo de este procedimiento penal, la FIFA aplicó una suspensión a Platini de toda actividad relacionada al futbol, castigo que termina en octubre de 2019, lo que hizo imposible que el francés de 62 años pudiera presentarse a la presidencia de la FIFA en febrero de 2016.

"Ha sido muy difícil. La FIFA solo habló para destruirme mediáticamente. Me han dado por todos los lados. Pero cuando las instancias deportivas (FIFA y luego Tribunal Arbitral del Deporte) redujeron mi pena de ocho a seis años de suspensión de toda actividad vinculada al futbol, después a cuatro años, y que no se ha determinado ningún acto de corrupción en mi contra, la gente entendió: todo se hizo para alejarme de la presidencia de la FIFA", concluyó Platini.