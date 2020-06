Pjanic al Barcelona y Arthur a la Juventus

Según lo reseña la Cadena Ser de España, el club culé parece tener toda la negociación lista con el club italiano, un acuerdo de intercambio de mediocampistas más algún dinero que pasaría desde la Juve al Barsa.

Este parón debido a la pandemia ha dejado con problemas financieros a muchos equipos y, por ende, muchos han tenido que replantearse estrategias para poder seguir adelante con un mínimo de repercusiones.

Arthur Melo ha dejado claro en múltiples oportunidades su inconformidad sobre su salida del FC Barcelona, sin embargo, parece que esto ya es un hecho. Mientras tanto Miralem Pjanic siempre dejo saber en los últimos años su admiración y deseo de jugar para los Culé.

Ventajas y desventajas del movimiento para el Barcelona

A los aficionados del Barca, no les encaja el cambio realizado, porque el jugador Brasileño tiene apenas 23 años de edad y un gran talento y amor por el club, siempre fue de menos a más, tiene buena visión de juego y química con el equipo no le faltaba, además demostró encajar a la perfección con el ADN Barcelona. Aunque el actual DT de los españoles Quique Setien no lo tenía muy en cuenta, pocas veces disfruto de la

titularidad casi siempre participo como suplente, en cambio Valverde si lo tenía bien referenciado y bajo su mando es que este chico tuvo sus grandes momentos jugando para el club. La llegada de Pjanic le da más pase gol y experiencia al mediocampo de los Blaugranas aunque le resta un poco de físico ya que el Bosnio tiene 30 años.

La Juventus parece ser la mejor beneficiada por el cambio

Los italianos están muy ansiosos y entusiasmados por la llegada de Melo al club. Es joven con mucha vitalidad y futuro, además tiene toda una trayectoria por delante y al parecer es una ficha que encaja muy bien en el tipo de juego del DT Maurizio Sarri, le traerá un poco de recambio al mediocampo de la Juve que ya necesita sangre nueva puesto que los jugadores que cumplen con ese rol ya están cerca del retiro, sin embargo la salida de un titular indiscutible como Pjanic se hará notar, ya que encajaba muy bien en el estilo de juego de la Juve, era junto a CR7 y Dybala una de las piedras angulares del club.

El cambio no es solo por los jugadores, también hay ajuste financiero de por medio

Es un trato que favorece financieramente a los culé, porque Pjanic valorado en 67.2 M de dólares, mientras que Melo en 78.5 M traerá una ganancia que será de 11.3 M para el conjunto español, que debe ajustar sus cuentas para poder encajar la caja y no tener problemas financieros al final de temporada, por lo que se espera que Pjanic, no sea el único que entre en el mercado para la nueva temporada. Según lo reseña BeSoccer, el chileno Arturo Vidal y el mediocampista checo Rakitic serían los siguientes en salir.