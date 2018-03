Agencias/Diario La Verdad New York, Estados Unidos.- Pirlo ya tiene fecha para colgar las botas, el mediocampista italiano ha dicho que se va a retirar a fin de temporada. Pirlo, de 38 años, se unió al NYC en 2015 después de ayudar a la Juventus a ganar cuatro en fila títulos de la Serie A de Italia y jugar la final Champions League contra el Barcelona. En una entrevista con Gazzetta dello Sport, dijo: “Te das cuenta que tu momento ha llegado. Cada día tienes problemas físicos y no puedes entrenar como quisieras porque tienes algún detalle. A mi edad está bien decir que suficiente es suficiente. No tienes que aguantar hasta que tengas 50. Haré algo más.

“No lo sé todavía. Regresaré a Italia en diciembre. ¿Asistente de (Antonio) Conte? Eso es lo que la gente está diciendo. Tengo mis pensamientos, pero me permitiré decidirlo. “¿Estoy pensando en entrenar? Sólo porque eres un buen jugador no automáticamente lo puedes hacer. Tienes que estar dispuesto a hacerlo y probarte en el campo. Esa chispa dentro de ti necesita encenderse y no se enciende dentro de mi todavía. “No hay un lado correcto y un camino equivocado. Depende en las oportunidades que te dan. Si te llaman inmediatamente a (entrenar) al equipo es difícil resistirse. Como dije, no tengo intención en este momento. Después de 25 años en el futbol, me quedaré en casa con mi familia. Me mantendré en forma jugando golf y tenis”.

Pirlo, quien jugó para ely el AC Milán, así como campeón mundial con Italia en la Copa del Mundo en el 2006, concluirá su contrato en diciembre del presente año. No ha sido la figura que se esperaba bajo el comando de Patrick Vieira, tras disputar 15 de 32 partidos con el NYC.