Pirlo DESEA entrenar al Barcelona de Messi.

Como futbolista Andrea Pirlo fue uno de los mejores mediocampistas de la historia de Italia y de toda la historia, el nacido en Flero, Italia, se dijo de manera reciente preparado y listo para dirigir al conjunto español del Barcelona de Lionel Messi.

Andrea Pirlo colgó los botines a finales del año 2017, dejando una carrera impresionante dentro de los terrenos de juego, conquistando todo a nivel de clubes y de selección. Títulos de Champions League, Serie A, Copa del Mundo y medalla Olímpica.

Debido a la pandemia del coronavirus varios deportistas y ex deportistas se han dedicado a realizar transmisiones de videos en vivo en sus redes sociales, fue en un Instagram Live entre Pirlo y Fabio Cannavaro que el primero de ellos dijo que el equipo del Barcelona “lo está esperando”, aunque hasta el momento no ha tenido alguna experiencia dirigiendo a algún club.

"Tengo muchas solicitudes, en serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas. Puedo convertirme en un buen entrenador de futbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada", fueron parte de las palabras de Andrea Pirlo en el Instagram Live que realizó hace algunas horas sobre su deseo de dirigir al Barcelona.

En su trayectoria como futbolista el mediocampista italiano Andrea Pirlo desfiló en su conjuntos de su país (Brescia, Reggina, Inter de Milán, AC Milan y Juventus), además de jugar en el New York City de la MLS. Con la Selección de Italia estuvo en tres Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), logrando alzar el trofeo del Mundial en el certamen efectuado en territorio teutón hace una década y de igual manera logrando la presea de Bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.