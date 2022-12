Piqué hace broma de mal gusto sobre México: “Se paralizó por su gran Mundial”

Poco a poco, Gerard Piqué, el exfutbolista del Barcelona, se está volviendo una no grata para el Mundo y sobre todo, para México, pues ahora, el exjugador español ha realizado un chiste de mal gusto sobre el Tri y nuestro país. En La Verdad Noticias te contaremos qué fue lo que dijo y en dónde.

Se sabe que Qatar 2022 no fue el mejor Mundial de la Selección de México, pues al empatar con Polonia, perder contra Argentina y, finalmente, ganar ante Arabia Saudita, pero solo con 2 goles, le costó la eliminación al Tri, sin siquiera poder pasar a los Octavos de Final. Fue toda una decepción la participación de México en la Copa Mundial 2022.

Por este motivo, Piqué hizo un comentario que ofendió a muchos, pues no solo se metió con el papel del Tri en el Mundial, sino que también se burló de México:

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”.

Gerard Piqué se burló de México en un torneo de Futbol

Durante la transmisión de Kings League, un torneo de futbol 7 donde Piqué es el presidente, fue que el exfutbolista español decidió hacer este chiste. Algunos se rieron por su comentario sarcástico, otros más le hicieron señas para que se callara, pues en la trasmisión se encontraba la dueña del Pío FC, donde Gerardo Torrado será DT.

¿Qué le pasó a Piqué?

¿Qué le pasó a Piqué?

Gerard Piqué se tuvo que retirar del futbol debido a problemas personales, pues su separación con Shakira fue muy controvertida, además, el futbolista ya no tenía el nivel necesario para seguir siendo titular en el Barcelona.

