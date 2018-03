Piqué amenaza con dejar la selección española

BARCELONA.- El central del Barcelona Gerard Piqué aseguró que, si es un problema para Julen Lopetegui o para algún miembro de la Real Federación Española de Fútbol, no tiene ningún problema en dar "un paso al lado" y dejar la selección antes de 2018. Después del encuentro del Barça disputado ante el Las Palmas a puerta cerrada (3-0), el defensa del equipo azulgrana ha repasado lo sucedido en Cataluña durante el 1 de octubre y ha defendido que puede jugar en el combinado español y al mismo tiempo estar de acuerdo con la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

“Creo que puedo seguir jugando en la selección porque creo que hay muchísima gente en España que está en total desacuerdo con los actos que han sucedido en Cataluña durante el 1 de octubre y que de verdad creen en la democracia", ha explicado, entre lágrimas el jugador del Barcelona.

Te puede interesar

No obstante, ha puesto a disposición su continuidad en la selección, si Lopetegui o miembros de la RFEF lo consideran oportuno: "Si el entrenador o cualquier persona de la federación cree que soy un problema,y dejar la selección antes del 2018". Piqué, que ya anunció que dejaría la selección después del Mundial de Rusia de 2018, ha defendido que jugar con la Roja "no es una competición de patriotismo". El que va no es el más patriota de todos. En los últimos años ha habido muchos jugadores que se nacionalizaron y no la sentían como otros, que quizá la sientan más. Ir a la selección es ir allí, jugar lo mejor posible e intentar ganar y eso es como lo entiendo yo", ha zanjado.