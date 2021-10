Piqué ¿Bajo que condición aceptaría su retiro del Barca?

En una entrevista que dio el famoso jugador Piqué ha hecho fuertes declaraciones sobre entre las que menciona que ha visto que se ha colocado con récord de que era el mayor en marcar un gol europeo con el Barça y el defensa con más goles en la competición con Roberto Carlos.

“Pero no me siento mayor. Claro que tengo una edad y cuando vea que no soy tan importante como siempre lo he sido me voy a ir".

El exitoso Gerard Piqué también ha mencionado que sigue siendo el mismo rebelde y bromista de antes, que se considera una de los mejores competidores y que mientras se sienta de lo mejor, siempre va a jugar.

Piqué no se retirará siendo suplente

El esposo de la famosa cantante Shakira ha mencionado que en algún momento se retirará del Barca, pero que por ningún motivo aceptará su retiro siendo suplente:

“A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece".

Sobre la salida de Messi el destacado futbolista ha dicho: "Es que nunca te imaginas que se pueda ir. Pero claro que es difícil que se vaya el mejor jugador de tu historia. El Madrid, cuando se fue Cristiano, pasó también una época en la que no le metía un gol al arcoíris.

“Nosotros hemos vivido de Leo muchos años y ahora tenemos que encontrar nuevos referentes”.

El jugador habla de la crisis del Barca

En cuanto a la crisis del Barca, Piqué ha dicho: "El plan de choque pasa por recortar salarios, sí. Eso está bien. Pero hay que invertir en traer talento. Que no hay un duro, pues entonces hay que generarlo y buscar fórmulas creativas para lograr esos ingresos".

También ha destacado que el populismo lo mata, pues todos luchan por un mejor salario, ya que es ley de vida: “Pero no es por nuestro salario ni mucho menos. Es muy fácil de probar. Es por unos gastos de traspasos, por muchos números que se han hecho públicos, el nivel de amortizaciones”.

“Lo que no puedes hacer es gastar pensando que somos una máquina de hacer dinero o que somos el Banco de España".

Cabe destacar que el futbolista Gerard Piqué ha dicho que si se pierde no le agrada que lo quieran culpar, mucho más cuando lo llegaran a penalizar: Me da igual. No dejaré de ser quien soy por cuatro personajes que me critiquen en las redes o donde sea".

