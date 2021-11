Pippen dice que Michael Jordan “arruinó el básquetbol"; considera mejor a LeBron

Michael Jordan recibió una fuerte crítica por parte del ex jugador Scottie Pippen, quien también fue compañero del ganador de seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls. Pippen aseguró que Jordan “arruinó el básquetbol”.

"Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el básquetbol. En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó", declaró Pippen en su nuevo libro “Unguarded”.

Scottie Pippen es recordado como el escudero de Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Sin embargo, afirmó que a MJ no le gustaba hacer el trabajo sucio en los Bulls, pues “no quería” ir por rebotes o marcar a las figuras de los otros equipos.

Pippen afirma que LeBron James es mejor que MJ

Para el ex compañero de MJ, James sí es el mejor de todos en el baloncesto/Foto: Bolavip

De acuerdo con lo relatado por Pippen: "Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él", señaló.

Ante esto, el ex jugador de los Bulls incluso afirmó que LeBron James, actual figura de Los Angeles Lakers, es el mejor de todos, debido a la forma en que involucra a sus coequiperos. "Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros", aseveró en su libro, como mencionamos en La Verdad Noticias.

Michael Jordan y Scottie Pippen podrían iniciar una rivalidad

Al parecer, había tensión en los partidos entre Pippen y Jordan/Foto: Marca

La polémica declaración de Scottie Pippen contra Jordan surge más de un año después de que se estrenó el documental “The Last Dance”, en el que se aprecian las tácticas de “motivación” que usaba la leyenda de la NBA con los otros jugadores de los Bulls.

Por ahora, Michael Jordan no ha dado una respuesta a las palabras que Pippen redactó en su nuevo libro, el cual, ha salido a la venta este mes de noviembre.

