En conferencia de prensa, la directiva de los Pioneros de Cancún FC anunciaron de manera ofciial la salida de Marco Antonio "Tuky" Zavala, quien cierra su ciclo de ocho años con el cuadro cancunense y ahora jugará en Saltillo Soccer FC.

El Club Pioneros de Cancún agradece el profesionalismo y entrega durante estos 8 años de Marco Antonio “Tuky” Zavala, sin duda uno de los jugadores que siempre estará en la historia de nuestros Pioneros.⚽️������

El oriundo de Villa Corona, Jalisco llegó al equipo cancunense a la edad de 16 años para jugar la Tercera División Profesional y poco a poco se hizo de un lugar con el equipo Pionero, inclusive convirtiéndose en uno de los emblemas del conjunto en los últimos años, ya que hizo todo el proceso para ser un titular inamovible del primer equipo.

lo puedo decir que estoy muy pero muy agradecido con los Pioneros de Cancún, desde que llegue me hicieron sentirme en casa y bueno dejo muchos recuerdos, muchas anécdotas, aquí hice mi vida y sabemos que la vida da muchas vueltas y confío que esta despedida es solo un 'hasta luego', porque creo regresaré a defender los colores de mis Pioneros", comentó Marco Zavala, con lágrimas en los ojos.

Pioneros FC anuncian la salida del "Tuki" Zavala

Zavala jugó con los Pioneros 189 partidos para cronometrar más de 13 mil minutos y con un saldo de 24 goles anotados, fue parte fundamental del equipo que logró el campeonato en el 2013 y el Ascenso en el 2014; de hecho, su gran desempeño le permitió ser considerado para formar parte del plantel histórico de los Pioneros.

“La verdad es que tengo muchas cosas que recordar con los Pioneros, y para mi todos los momentos son especiales, lograr los títulos, el ascenso, pero creo que mi mejor recuerdo con el equipo es usar por primera vez la playera del equipo, sólo quiero agradecer a toda la gente que me apoyo, me recibió y me cobijo, y pronto estaremos de regreso y claro jugando en el Ascenso con los Pioneros”, indicó.

En la cita también estuvieron presentes Guillermo “Willy” Paez, vicepresidente del club y José Daniel “Topo” Moguel, director deportivo.

“En el futbol hay procesos y creo que el ‘Tuky’ cumplió muy bien con nosotros, estamos tristes porque se va, pero contentos porque inicia una nueva aventura y con la confianza de que crecerá en el futbol, Pioneros siempre será la casa del ‘Tuky’ Zavala”, indicó “Willy”.