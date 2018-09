Piojo responde al Tuca, "el que se lleva se aguanta"

La tensión no se acaba entre los técnicos Miguel Herrera y Ricardo Ferretti. Después de que en días pasados el 'Tuca' lanzara una indirecta al 'Piojo' en su presentación como estratega del Tricolor, Herrera no tuvo duda en afirmar que "el que se lleva se aguanta".

“Se acabó, el que se lleva se aguanta nada más (...) No (creo que sea envidia), que envidia ni que envidia, eso no lo dije yo”.

Fueron las palabras del timonel americanista, quien además tachó como un gran entrenador a José Pékerman, uno de los que suena para hacerse cargo del banquillo nacional.

“Hasta que no esté el técnico que la Federación (Mexicana de Futbol) presente como el técnico oficial, hablaremos de eso. Ahorita no hay mucho de qué hablar. (Pékerman) es un gran técnico, ha demostrado buenas cosas pero esperemos a que se den, no hablaremos de alguien que a lo mejor ni siquiera llega”, afirmó el Piojo.

Se presume oferta de la Roma por Lainez

Por otro lado, el estratega americanista confesó no tener idea de la reciente oferta de la Roma por Diego Lainez; sin embargo, afirmó que le traerá gusto contar todavía con el juvenil elemento azulcrema.

Diego Lainez

“No tengo ni idea, la verdad de eso a mí no me comentaron nada. Yo creo que Diego tiene mucho que dar en México y afianzarse bien. Yo me quedo con un muy buen jugador y esperemos que siga más tiempo acá. Si él mantiene ese nivel llegarán ofertas más atractivas tanto para él en el aspecto económico como para el club”, finalizó.