Piojo declara que la FMF hizo la convocatoria del Tricolor

Después de que el entrenador interino de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti, diera a conocer la convocatoria, fue foco de atención al recibir buenos comentarios, aunque estos fueron minorizados por el estratega del América, Miguel Herrera, quien aseguró que esta lista la realizó la Federación Mexicana de Futbol y no el timonel brasileño.

"Al Tuca no le gustan los jóvenes, este es un proceso que está manejando la Federación para proyectar al técnico que viene y claro que no va a ser el Tuca porque él ya lo dijo, que va a los moleros pero no va a ser el técnico de la Selección Mexicana", manifestó.

Qatar 2022

En rueda de prensa en las instalaciones de Coapa, el Piojo indicó que el club de 25 jugadores está pensado para definir también el perfil del que será el entrenador del Tri para el próximo proceso mundialista, con miras a Qatar 2022.

"Me parece que están proyectando lo que pueda ser el siguiente proceso, se viene un recambio natural, hay gente que la edad ya no les da para el siguiente Mundial, por ahí les alcanza para estos partidos pero no sirve de nada", indicó.

Finalmente reconoció y aplaudió la convocatoria de futbolistas jóvenes, afirmando que incluso, se deberían contemplar a jugadores Sub-20 y Sub-21 que tendrán participación en torneos internacionales los próximos años.

"Hoy tenemos que entender todos los aficionados que se tiene que ver toda esta camada de jóvenes, hay muchos de Sub-20 y Sub-21 que en las siguientes Fechas FIFA pueden ser tomados en cuenta", finalizó.