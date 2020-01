“Piojo” Herrera pensó en traer a Javier Hernández al América

“Piojo” Herrera pensó traer a Javier Hernández al América

El técnico Miguel Herrera confesó que le hubiera gustado tener a Javier “Chicharito” Hernández en el América, ya que considera que es un jugador de muy buen nivel y que reforzaría la saga ofensiva, pero el costo del jugador era una de las barreras para poder adquirirlo.

"A mí siempre me ha gustado 'Chícharo'. Siempre ha sido un jugador muy importante. En su momento, cuando empezamos a buscar delanteros, lo pusimos en la balanza. ¿Y si sí le vamos a tocar la puerta? ¿Por qué no? Pensamos en (Carlos) Vela, en todos, siempre pensamos en jugadores importantes.

"Piojo" Herrera quiso al "Chicharo" para el América

Javier "Chicharito" Hernández, ya tiene equipo, LA Galaxy

"Es el máximo goleador de la Selección. Tiene un lugar importante en el futbol mexicano. No pasa porque no le alcance. Al 'Chícharo' le ha tocado mala suerte porque no lo valoran. Él entra y hace goles. Hace peligro y de repente juegas o no juegas. A lo mejor él también se cansa", expresó en entrevista con TUDN.

De igual forma recordó que cuando dirigió a Tecos quiso 'robarse' a Chicharito y a Marco Fabián de las Chivas, por su buen juego que traían pero el club tenía otras prioridades en ese tiempo.

El técnico Miguel Herrera confesó que le hubiera gustado tener a Javier "Chicharito"

"Trabajé con el papá del Chicharito en Tecos y yo le decía: 'Tráetelo, yo lo pongo a jugar, yo lo quiero aquí'. Lo mismo le decía al papá de Marco Fabián, ambos batallaban mucho en Chivas y les veía tremendas cualidades", dijo.

Por el momento Javier “Chicharito” Hernández, ya tiene equipo, pues el LA Galaxy logró llegar al precio que pidió el Sevilla, ya que exigían lo que habían invertido por el futbolista, por lo que el club desembolsó 10 millones de dorales, aparte de un sueldo de 7 millones anuales al tapatío con un contrato del 2022.

