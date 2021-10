Piloto de 11 años participará en el Campeonato Nacional de Motovelocidad

Un famoso piloto de 11 años llamado Juan Pablo Telo Santaella, sumaba apenas seis clases de motovelocidad en la Escuela de Pilotos “Lorenzo Competición Venezuela” cuando participó en la primera válida celebrada en el Autódromo Internacional de San Carlos.

Esto fue el 11 y 12 de septiembre, donde logró ubicarse en el tercer lugar de la contienda y de la cual narró: “Fue una experiencia única”, asegura el entusiasta piloto, quien es formado en la disciplina por César Bravos.

“Soy amante de los deportes extremos y la velocidad es mi pasión”.

Hay que destacar que a pesar de su corta edad y experiencia, Telo Santaella se prepara para decir presente en la segunda válida del Campeonato Nacional de Motovelocidad Copa Soloson Import.

Piloto de 11 años deslumbrara con su talento

Se ha destacado que esta competencia se realizará el 23 y 24 de octubre en el Kartodromo Internacional "Carmencita Hernández", en San Jacinto, ubicado en Maracay, estado Aragua, competencia regida por la Comisión de Motovelocidad de la Federación Motociclista Venezolana.

"Por mi edad, participaré en la categoría dr-z 70”.

Juan Pablo se ve haciendo carrera en el mundo de la motovelocidad, así lo expresa: “Ya le he preguntado a mi mamá que si me toca ir a competir a Estados Unidos tendré que llevar a mi mecánico, pero no sé si le tengo que pagar el vuelo yo o la Academia”.

Piloto sigue estudiando

“Por ahora no se me ha hecho difícil combinar las dos cosas porque me conecto vía online y solo entreno los días lunes y martes”.

Hay que destacar que este piloto de 11 años es estudiante de sexto grado de primaria del Colegio Bolívar y Garibaldino, de El Marqués, no ha tenido problemas para compaginar sus estudios con la motovelocidad.

