Piden a Guede para dirigir al América ¿Se va ‘Piojo’ Herrera?

El conjunto de Monarcas vive horas de incertidumbre luego de que se diera a conocer que no continuará el Torneo de Clausura 2020 en la Liga MX, primero porque la directiva no llegó a un acuerdo con estratega Pablo Guede y luego por los rumores que ubican a dicho conjunto con una venta y mudanza a Mazatlán al nuevo estadio en dicha ciudad. Pero tras no renovar al técnico sudamericano, su nombre ha tomado mucha fuerza entre cierto sector de los aficionados del América, que lo piden para llegar a Coapa a suplir a Miguel el ‘Piojo’ Herrera.

Y es que hay un sector del cuadro del América que no está muy contento con la presencia del América, ya que no le agradan las formas de manejar al conjunto, de igual forma no comparten su manera de llevarse con los medios de comunicación y por algunos problemas extra cancha que ha tenido.

Números de Pablo Guede.

Afición quiere fuera a Herrera del América

Por ello han manifestado en redes sociales el grito para que la directiva Azulcrema no renueve a Miguel Herrera de cara al Apertura 2020 y por ello los seguidores piden a Pablo Guede, quien hizo el semestre pasado un gran certamen con Monarcas e incluso los llevó a las Semifinales ante las Águilas.

Afición pide salida de Herrera del América.

Piden salida de Herrera y llegada de Guede.

Es oportuno mencionar que la renovación del contrato de Miguel el ‘Piojo’ Herrera se ha quedado detenido debido a la situación que se presentó por el tema del coronavirus, pero se especula que están muy cerca de llegar a un acuerdo para el director técnico permanezca por tres años más con la institución Americanista. Aunque hay gente del equipo del América que desea salga el ex director técnico de la Selección Mexicana y le den la oportunidad al argentino Pablo Guede quien ha hecho un gran trabajo con Monarcas; que en 22 juegos con los purépechas ganó 10, empató cinco y perdió siete.